Alianza Lima vs Colo Colo se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO por la quinta jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2024. El choque se llevará a cabo este miércoles 15 de mayo a las 7:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva. Los dirigidos por Alejandro Restrepo están obligados a ganar, para continuar peleando por una clasificación internacional; no obstante, el ‘Cacique’ está decidido a sumar de a tres, para lograr el pase directo a octavos. Conoce cómo llegan ambos equipos.

Alianza Lima arriba a este compromiso, luego de ganar por 2-0 a Sport Huancayo en la altura. Si bien sus duelos anteriores en estadios sobre los 2,500 m.s.n.m. supuso un reto y puntos perdidos (tuvieron tres derrotas previas), ante el ‘Rojo Matador’ supieron reponerse y elevar así el ánimo, tanto del plantel como de los hinchas. A nivel internacional, tuvieron un empate por 1-1 ante Cerro Porteño en Matute.

Por su parte, Colo Colo también llega a este duelo con un triunfo, tras ganar por 4-1 a Audax Italiano, por el campeonato chileno. El ‘Cacique’ está sigue peleando por lo alto el torneo de ssu país, incluso, se ubica en el sexto lugar en la tabla de posiciones, con un total de seis victorias, dos empates y cuatro derrotas. No obstante, aún resta todo el año para conocer si se corona campeón.

En la tabla de posiciones de la Libertadores, el cuadro chileno se encuentra en tercero con cuatro puntos, luego de un triunfo, un empate y dos derrotas. En tanto, el cuadro blanquiazul posee tres unidades en el Grupo A, con tres empates y una derrota. Por ello, al estar ubicados en el último lugar, el equipo peruano tiene que sí o sí quedarse con el triunfo en casa.

Hablan los protagonistas

Carlos Zambrano se refirió a cómo se encuentran en el Grupo A de la Copa Libertadores. ”Estamos compitiendo, siempre hay cosas por corregir, el grupo está fuerte mentalmente, el miércoles es un partido clave y si lo ganamos creo que seguimos en carrera, ya que luego viene Brasil y es mucho más duro, creo que definimos acá en casa”, dijo a TV Perú Deportes.

Por su parte, Arturo Vidal fue enfático en su necesidad de ganar en Lima. “Venimos con mucha expectativa de hacer un gran partido y ojalá poder sacar los tres puntos. Allá fueron a defenderse, ojalá acá sea un partido agradable, de igual a igual y que la gente pueda disfrutar un gran espectáculo”, manifestó en su arribo a la capital peruana.

Últimos partidos entre Alianza Lima y Colo Colo

TORNEO FECHA PARTIDO Copa Libertadores 23/04/24 Colo Colo 0 - 0 Alianza Lima Copa Libertadores 05/05/22 Alianza Lima 1 - 1 Colo Colo Copa Libertadores 13/04/22 Colo Colo 2 - 1 Alianza Lima Amistoso 14/02/18 Colo Colo 3 - 1 Alianza Lima

Últimos cinco partidos de Alianza Lima

Últimos cinco partidos de Colo Colo

Posibles Alineaciones

Alianza Lima: Ángelo Campos; Carlos Zambrano, Jiovany Ramos, Renzo Garcés; Kevin Serna, Adrián Arregui, Sebastián Rodríguez, Catriel Cabellos, Juan Pablo Freytes; Hernán Barcos y Cecilio Waterman.

Colo Colo: Bryan Cortéz; Alan Saldivia Esteban Pavez Maximiliano Falcón; Marcos Bolados, Leonardo Gil, Gonzalo Castellani, Vicente Pizarro; Arturo Vidal, Carlos Palacios; Guillermo Paiva.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Colo Colo?

El partido entre Alianza Lima vs Colo Colo está programado para este miércoles 15 de mayo desde las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m., en México a las 6:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del jueves.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Colo Colo?

El partido entre Alianza Lima vs Colo Colo se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Star Plus,. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿Dónde jugarán Alianza Lima vs Colo Colo?





