Selección Peruana Femenina: ¿En qué selecciones menores jugaron las convocadas para Lima 2019?

Todo listo. La Selección Peruana Femenina va culminando su larga preparación en búsqueda de la medalla de oro en Lima 2019. A diferencia del masculino, ellas jugarán con el plantel adulto. Son 18 las convocadas por el brasileño Doriva Bueno. Y en su gran mayoría tienen una larguísima experiencia en selecciones mayores y menores.

Son 16 las futbolistas del actual plantel que anteriormente formaron parte de una convocatoria oficial, sea como adultas o en Sub 17 y Sub 20. Durante una larga época, en especial en el paso de la española Martha Tejedor, muchas seleccionadas eran llamadas con una gran ventaja de edad. Así, tenemos el caso de Pierina Núñez, la primera futbolista del año 2000 en un seleccionado nacional, quien debutó en la Sub 17 de 2013 a los 13 años.

La atacante del Logroño español daba tantos años de ventaja que fue convocada a dos seleccionados Sub 17 y cuatro Sub 20, entre 2013 a 2018. Ese mismo año debutó de manera oficial en el plantel adulto, con motivo del Sudamericano Femenino en Chile, clasificatorio al reciente Mundial de Francia. Aún no cumple 20 años y es la menor del actual plantel.

Las convocadas para Lima 2019 en selecciones menores Cat. Debut Adulta S-20 S-17 Sandra ARÉVALO 1998 2018 2017 (B) y 2018 2012 y 2013 Amparo CHUQUIVAL 1992 2014 2008 Katarina COMESAÑA 1992 2018 Gladys DORADOR 1989 2006 2006 y 2008 Esthefany ESPINO 1999 2018 2015 y 2018 2016 Emily FLORES 1990 2014 Scarleth FLORES 1996 2010 2013 (B), 2014 y 2015 2012 Karla LÓPEZ 1998 2018 2018 María LÓPEZ 1985 Gretta MARTÍNEZ 1997 2014 2013 (B), 2014, 2015 y 2017 (B) 2013 Cindy NOVOA 1995 2014 2013 (B), 2014 Pierina NÚÑEZ 2000 2018 2014, 2015, 2017 (B) y 2018 2013 y 2016 Kiara ORTEGA 1992 2008, 2010 y 2012 2008 Steffani OTINIANO 1992 Even PIZANGO 1993 2018 2012 Maryori SÁNCHEZ 1997 2014 2013 (B), 2014, 2015 y 2017 (B) 2013 Miryan TRISTÁN 1985 2003 2002 y 2004 Stephanie VÁSQUEZ 1994 2010 Nota: Se consideran convocatorias en torneos oficiales: Sudamericano (Adulta, Sub-20 y Sub-17). (B): Fue Sub 20 en Juegos Bolivarianos

Miryan Tristán (categoría 1985) es la futbolista con más experiencia en el plantel. Debutó de manera oficial en el Sudamericano de 2003, jugado en Lima, pero un año antes formó parte del valiente equipo femenino que enfrentó a Brasil por el único cupo al primer Mundial Sub 20. Perdimos el global por 12-0, aún así la bicolor ganó a una de sus jugadoras históricas.

Tristán es la única campeona de los Juegos Bolivarianos 2005 con que continúa con la Selección Peruana Femenina. Ella espera sumar otra presea dorada para nuestro balompié. La volante María José López nació un mes después que la atacante, pero nunca fue convocada a algún plantel bicolor. El mismo caso se repite con Steffani Otiniano (1992).

Stephanie Vásquez y Kiara Ortega son las otras futbolistas que aún no hacen su debut oficial con la bicolor mayor. Eso sí, ya fueron convocadas en selecciones menores, incluso, Ortega jugó en tres sudamericanos Sub 20 consecutivos (del 2008 al 2010). Emily Flores tampoco jugó en alguna Sub 17 o Sub 20, pero viste la camiseta adulta desde 2010.

La Selección Peruana Femenina Sub 20 estuvo muy cerca de clasificar al Mundial en 2006. Gladys Dorador será la única de ese equipo en Lima 2019. (Foto: GEC) La Selección Peruana Femenina Sub 20 estuvo muy cerca de clasificar al Mundial en 2006. Gladys Dorador será la única de ese equipo en Lima 2019. (Foto: GEC)

La Selección Peruana Femenina hará su estreno en unos Juegos Panamericanos, en el que clasificaron al ser país anfitrión. La reciente mundialista Argentina será la rival del debut este domingo a las 8:30 pm. en el Estadio de la Universidad San Marcos. Luego, se verán las caras con Costa Rica (miércoles 31) y Panamá (sábado 3 de agosto).

Solo fuimos locales en el Sudamericano Femenino de 2003, clasificatorio a la Copa del Mundo de Estados Unidos ese mismo año. Los cinco partidos de la bicolor se jugaron en el Estadio Monumental y quedamos en el cuarto lugar. Ahora, las dirigidas por Doriva Bueno esperan que la historia sea distinta. Que así sea.

Fixture de Perú Fútbo Femenino – Lima 2019 Partido Día Hora Estadio Perú vs. Argentina Domingo 28 de julio 20:30 U. San Marcos – Lima Perú vs. Costa Rica Miércoles 31 de julio 20:30 U. San Marcos – Lima Perú vs. Panamá Sábado 3 de agosto 20:30 U. San Marcos – Lima

Miryan Tristán (La número 11) debutó en la bicolor adulta en 2003. (Foto: GEC) Miryan Tristán (La número 11) debutó en la bicolor adulta en 2003. (Foto: GEC)

► Selección Peruana Femenina: un repaso a historia de altas y bajas en la bicolor de mujeres [FOTOS]

► Todo lo que debes saber de las selecciones peruanas y del fútbol en los Juegos Panamericanos Lima 2019

► Selección Peruana Sub 23: los campeones con la Sub 15 que buscarán la medalla de oro en Lima 2019