Marcos López, el reemplazo natural de Miguel Trauco [OPINIÓN]

Una nueva convocatoria, una nueva historia. Ricardo Gareca presentó la lista de 24 convocados a la Selección Peruana y más de uno quedó sorprendido o satisfecho con la inclusión de algunos nombres, entre ellos, el de Marcoz López. Él, por su parte, ha trabajado duro y con un perfil bajo para ganarse su lugar en el San José Earthquakes, pero también para que llegue este día y pasó.



Marcos López no es nuevo en la Selección Peruana. Formó parte del combinado nacional a los 17 años, en la selección Sub-19 en el Sudamericano del 2017 y 2019, donde siempre jugó como titular. Esto le permitió ser parte del equipo de sparring cuando Perú clasifico al Mundial Rusia 2018 y fue el jugador más joven en debutar con el equipo Mayor al reemplazar a Edison Flores en el partido contra Alemania.

Es sabido el talento que tiene, incluso, el mismo técnico del cuadro estadounidense, Matías Almeyda, aseguró que, si bien la competencia por el puesto es muy reñida, López es el tipo de jugador que posee el talento, pero que está en camino a ser extraordinario. ¿Estas declaraciones habría propiciado su convocatoria? Las razones de su convocatoria van más allá y aquí te las contamos.

1. Perú carece de buenos laterales

En la actualidad, la Selección Peruana tiene como principal referente en el puesto de lateral izquierdo a Miguel Trauco. Su bien pie, su marca constante y su buena participación en la Copa América lo han hecho acreedor de este puesto. Sin embargo, hay otro nombre que posee estas y otras características que podría suplirlo.

"Tiene muchas condiciones para ser un lateral izquierdo bastante completo. En la medida que corrija la marca, será muy interesante. Tiene físico para hacer la ida y vuelta. Además, goza de buena pegada y gambeta. Actualmente, los laterales así son escasos", manifestó el técnico de San José Earthquakes, Matías Almeyda.

2. Mayor número de minutos jugados

La buena campaña de Nilson Loyola lo hizo uno de los favoritos para ingresar a la lista de Ricardo Gareca. No obstante, si de números se trata, Marcos López se lo lleva de encuentro y se ubica mejor, con 877 minutos en 14 partidos jugados este 2019; mientras que Loyola suma 270 en tres encuentros, uno en Brasil y dos con Sporting Cristal.

Sumado a ello, su buen rendimiento en el cuadro rimense, previo a su partida y la respuesta positiva que ha tenido su entrenador, previo a su convocatoria, lo ha convertido en uno de los llamados más interesantes de para los amistosos que se jugarán en Estados Unidos.

3. Muchos nombres se dicen, pero pocos calzan con el perfil

Alexander Callens es otro de los defensas que consideran apto para defender la banda izquierda; sin embargo, el perfil del peruano es de zaguero y lo demostró en los partidos anteriores que disputó con la Selección, donde se pudo apreciar cómo encara y bloquea los ingresos de sus rivales.

Otros jugadores que fueron colocados como laterales izquierdos fueron Jair Céspedes, quien ostenta este puesto en Sporting Cristal; Luis Abram, quien se maneja mejor como defensa central, tal y como lo hizo en los amistosos previos a la Copa América; y Juan Manuel Vargas, quien arrasó por la banda izquierda, durante su paso por la Selección Peruana.

Miguel Trauco sigue siendo el titular indiscutible en este puesto, para la 'bicolor'. Pero no hay que olvidar que el valor de la Selección no está en sus elementos fijos, sino en el conglomerado de alternativas que podrían brillar tanto o más que los once que ingresan al campo. Marcos López está camino a ganarse este puesto, habrá que seguirlo de cerca.

