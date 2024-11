Aunque Perú ni Argentina lograron sumar de a tres en la pasada fecha (empatamos en casa contra Chile y ellos perdieron en Asunción), es claro que será un partido de opuestos por la situación de ambos en las Eliminatorias 2026. Y a pesar de que será un encuentro entre el líder de la tabla y el penúltimo, Lionel Scaloni está seguro de que no será un duelo sencillo, este martes en La Bombonera. En conferencia de prensa, el DT de la ‘Albiceleste’ reconoció lo difícil que supondrá enfrentar a la ‘Bicolor’, por su necesidad de puntos en el proceso.

“Viendo las Eliminatorias y cómo vienen los puntajes, uno se da cuenta de lo difícil que es. Perú necesita los puntos y lo hará difícil. Más allá de que hayamos perdido el otro día, el equipo seguirá su línea y continuará intentando [...] Perú es un equipo que tiene las cosas claras, tiene jugadores experimentandos en defensa y buen pie. Hay que tener cuidado y jugar un partido serio. La cantidad de puntos a veces engaña”, dijo en conferencia de prensa.

En otro momento, el líder de la ‘Scaloneta’ también dejó claro que la derrota ante Paraguay ya quedó en el pasado y su grupo está enfocado en el partido contra Perú. “Yo tengo mi manera de ver el partido con Paraguay, más allá del mérito del rival. Nuestro equipo intentó siempre jugar y crear situaciones. Esa sensación el equipo la tiene y nosotros vamos a seguir igual. Mañana vamos a encontrarnos a un rival diferente y de local, con nuestro público”, agregó.

Asimismo, le restó importancia a las estadísticas y el ranking FIFA que determina que de no sacar tres puntos el martes, podría perder el primer lugar a nivel internacional. ”No me preocupan las estadísticas. Lo importante es ganar mañana y lo restante es secundario”, manifestó Scaloni, que reveló que no irá con línea de tres desde el arranque frente a la ‘Bicolor’.

Consultado sobre las bajas del partido, señaló al respeto: “Tenemos las bajas de Nahuel [Molina], Cuti [Romero] confirmadas. Llamamos a Giuliano [Simeone], que es un jugador que puede ir tanto por derecha como por izquierda. A Nico [Tagliafico] lo cuidados estos días. Imagino que no tendrá problema para jugar mañana”, aseguró el técnico argentino.

¿Cómo quedaron los últimos Argentina vs. Perú?

La última vez que Perú jugó ante Argentina fue en la Copa América 2024. Ambos integraron el grupo C y la escuadra nacional iba por la hazaña para clasificar a la siguiente ronda, esperando también que Canadá no hiciera lo propio ante Chile. En el segundo tiempo, el dominio fue de los dirigidos por Lionel Scaloni y un doblete de Lautaro Martínez (2-0) terminó con toda chance de los dirigidos por Jorge Fossati.

Sin embargo, según los registros, la última vez que Argentina derrotó a Perú en Buenos Aires fue en 2021, en el marco de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022. En esa ocasión, el equipo nacional estaba dirigido por Ricardo Gareca. El partido se jugó en el estadio Monumental y terminó con una victoria 1-0 para la ‘albiceleste’, gracias a un gol de Lucas Martínez Quarta.

Previo a este encuentro, la Blanquirroja se enfrentó al equipo de Lionel Messi en 2017 en La Bombonera, durante las clasificatorias para Rusia 2018. En ese enfrentamiento, que terminó en empate 0-0, el equipo peruano logró un punto valioso gracias a un gran actuación de Pedro Gallese.

Perú vs Argentina: fecha, hora y dónde ver

Tras el duelo frente a Chile, la Selección Peruana tendrá que visitar a Argentina en Buenos Aires. El partido está programado para este martes 19 desde las 7:00 de la noche, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Si estás en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el encuentro comenzará a las 9:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m.; mientras que en México a las 6:00 p.m. No hay forma de que te pierdas este compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas, ¡Atento a Depor!

Perú vs. Argentina será transmitido en exclusiva por las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. Es importante mencionar, en suelo argentino se podrá ver por TyC Sports y Telefe. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en la web de Depor podrás encontrar el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias.

