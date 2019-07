¿Qué posibilidades tiene Gabriel Costa para jugar en la Selección Peruana?

Gabriel Costa anotó no uno, no dos, sino tres golazos para Colo Colo ante Barnechea, por el torneo de Chile. Su contundencia en el ataque fue clave para el título de Sporting Cristal en el 2018, por lo que era muchas veces voceado para ser convocado a la Selección Peruana ; no obstante, ello quedó siempre en espera, ¿a qué se debe esto?

"¿Si Gabriel Costa hubiera seguido jugando en Sporting Cristal, ya nacionalizado, lo dejaban pasar a la Selección Peruana? Yo creo que sí y creíamos que sería un jugador indiscutible, pero llegó a Chile y pasó desapercibido", comentó Peter Arévalo para el debate en el programa Fox Sports Radio Perú.

"Yo creo que la no convocatoria de Costa va por el cambio que tuvo al irse a Chile. Allá está pasando por un mal momento, hubieron muchas críticas, no andaba bien y Ricardo Gareca prefirió no considerarlo. Siempre ha sido una buena alternativa de ataque y no deja de ser un jugador importante para la Selección", sostuvo Julinho ante el panel.

GABRIEL COSTA Y SUS POSIBILIDADES DE JUGAR EN LA SELECCIÓN #FOXSportsPeru | El delantero de Colo Colo marcó un triplete y podría ser convocado por Gareca. pic.twitter.com/0wSZaE9PCu — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 15 de julio de 2019

Gabriel Costa fue crucial en la campaña de Sporting Cristal en la obtención del título nacional. Junto a Emanuel Herrera, hicieron una dupla goleadora que llevó a los celestes a la clasificación a la Copa Libertadores 2019.

No obstante, con la salida de Mario Salas a Colo Colo, este se llevó consigo al extremo nacionalizado peruano, alejándolo así también de la chance de ser convocado a la Selección Peruana. Con el este Hat-trick, Costa podría ser tomado nuevamente en cuenta por Ricardo Gareca, aunque deberá mantener ese mismo ritmo, para asegurar su convocatoria.

La Selección Peruana tiene una agenda recargada en los siguientes meses. Para setiembre fue confirmado el encuentro con el elenco de Brasil, el 10 de ese mes y estaría por confirmarse la fecha ante Ecuador. Mientras que en octubre, la 'bicolor' se medirá en la fecha doble de amistosos FIFA ante Uruguay.

