Ricardo Gareca: “El jugador peruano me hizo mejor persona”

Ricardo Gareca ha logrado llevar a Perú a un Mundial después de 36 años y se ha convertido en uno de los técnicos más queridos en nuestro país. Todos sus dirigidos lo elogian por la calidad de técnico y de persona, sin embargo, el estratega asegura que también ha aprendido mucho como DT de la Selección Peruana.

“El jugador peruano es muy humilde. Muy predispuesto. Hay que estarle encima y exigirle, porque en la medida que se le exige, ellos rinden. Siempre me deja cosas el jugador peruano. Es gente muy agradecida. Nos han tenido paciencia en los peores momentos. Nos han sostenido en el inicio cuando no dábamos pie con bola, en el inicio de las anteriores eliminatorias”, sostuvo en una entrevista con el portal argentino ‘Donde vive el deporte'.

“Los dirigentes, Oblitas, los jugadores tuvieron una actitud muy importante dentro del campo de juego. Me han dejado cosas positivas. El jugador peruano me enseño a mejorar como persona. Me enseño a tener mas paciencia, a tomarme mas tiempo y a adaptarme a las circunstancias. Uno no modifica su personalidad, puede modificar su carácter de acuerdo a las vivencias que nos tocan vivir. Creo que también modifique mi carácter”, continuó.

En otra parte de la entrevista, el estratega también habló sobre Paolo Guerrero y aseguró que es un delantero que tiene muchas características que él aprecia en un jugador de su posición.

“Tuve la suerte de llegar a Perú y encontrarme con un “9″ de los que me gustan. Muchas veces uno cuando llega a un Club/Selección tiene que adaptarse, inventarlo o fabricarlo. Siento admiración por él, porque reúne muchas de las cualidades que yo pretendo de un delantero”, aseguró.

