En unas Eliminatorias Mundialistas donde la Selección Peruana se encuentra en una situación crítica, ocupando el último lugar de la tabla con solo tres puntos tras ocho jornadas (cinco derrotas y tres empates), perder a cualquier jugador clave sería un golpe devastador para la mirada del CT. Con la fecha doble de octubre acercándose rápidamente, en la que la Bicolor se enfrentará a Uruguay en Lima y luego a Brasil en Brasilia, la noticia de que Luis Advíncula, uno de los pilares del equipo, ha ingresado a una clínica local encendió todas las alarmas. A solo tres días del enfrentamiento contra ‘La Celeste’ en el Estadio Nacional, la incertidumbre sobre su estado físico ha generado preocupación tanto en el cuerpo técnico como en la hinchada.

Advíncula, habitual titular y pieza fundamental en el esquema del ‘Nono’, podría perderse este encuentro, debido a un dolor en la pierna izquierda, que lo obligó a someterse a una resonancia magnética, un estudio que utiliza un gran imán y ondas de radio para observar órganos y estructuras que se encuentran al interior del cuerpo. Por ahora, se espera una pronunciación de la FPF.

El chinchano, de 34 años, llegó el lunes a Lima después de su compromiso con Boca Juniors en la Liga Profesional, donde jugó los 90 minutos del partido ante Argentinos Juniors. A pesar de haber afrontado ese encuentro sin mayores problemas aparentes, el lateral derecho empezó a sentir molestias físicas al integrarse el martes a los entrenamientos de la Selección Peruana.

Este dolor en su pierna izquierda lo forzó a acudir a una clínica local para realizarse los estudios médicos respectivos. En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, se puede ver al ‘Bolt’ llegar rengueando a la clínica, vistiendo la indumentaria de entrenamiento de la Blanquirroja, lo que desató las especulaciones sobre la gravedad de su lesión. Las primeras informaciones sugieren que ya había llegado a Lima con molestias, pero estas se habrían agravado durante la práctica del martes.

Advíncula llegó a clínica para someterse a una resonancia magnética. (Crédito: Fernando Egusquiza)





Advíncula, ¿otra baja ante Uruguay?





Los días previos al partido ante Uruguay no están siendo fáciles para Jorge Fossati, quien debe de reamar su alineación luego de no contar con cuatro jugadores clave en su esquema. Y es que a las ausencias de Marcos López y Wilder Cartagena por suspensión, se suman las de Renato Tapia y Gianluca Lapadula por lesión. En Videna esperan que el jugador de Boca no se sume a la lista.

Estas bajas obligarán a Fossati a buscar alternativas que mantengan el equilibrio en la Bicolor. En una Selección en la que jugar con el 3-5-2 es un mandamiento, la expectativa es alta y el DT tiene en sus manos la tarea de devolverle al equipo la solidez y confianza necesaria.

Hasta el momento son cuatro bajas con las que Jorge Fossati tendrá que lidiar ante Uruguay. (Foto: GEC)

Selección Peruana vs. Uruguay: ¿a qué hora juegan y dónde ver?





El partido entre Perú y Uruguay, por la novena fecha de las Eliminatorias al Mundial, está programado para el próximo viernes 11 de octubre en el Nacional de Lima. El duelo empezará a las 8:30 de la noche (hora local) en países como Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay se verá dos horas más tarde. Mientras que las 9:30 pm. marca el inicio en Chile, Bolivia y Paraguay.

El choque de Eliminatorias 2026 entre Perú y Uruguay será transmitido en territorio nacional por los canales América TV (4), ATV (9) y Movistar Deportes. En cuanto al servicio de streaming, este hará llegar el partido vía Movistar Play. En territorio charrúa, las señales encargadas de la transmisión serán VTV, Antel., AUF TV y DGO (DIRECTV).





Perú vs. Uruguay: los últimos cinco partidos





FECHA RESULTADO COMPETENCIA 24.03.22 Uruguay 1-0 Perú Eliminatorias 2022 02.09.21 Perú 1-1 Uruguay Eliminatorias 2022 15.10.19 Perú 1-1 Uruguay Amistoso 11.10.19 Uruguay 1-0 Perú Amistoso 29.06.19 Uruguay 0-0 Perú (4-5 pen.) Copa América 2019

La lista de convocados de Perú ante Uruguay y Brasil

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario).

Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario). Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers, USA), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas, GRE), Luis Abram (Atlanta United, USA), Erick Noriega (Alianza Lima).

Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers, USA), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas, GRE), Luis Abram (Atlanta United, USA), Erick Noriega (Alianza Lima). Mediocampistas: Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Marcos López (FC Copenhague, DEN), Sergio Peña (Malmo, SWE), Piero Quispe (Pumas, MEX), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Jorge Murrugarra (Universitario), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City, USA).

Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Marcos López (FC Copenhague, DEN), Sergio Peña (Malmo, SWE), Piero Quispe (Pumas, MEX), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Jorge Murrugarra (Universitario), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City, USA). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (Cusco FC), Edison Flores (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano de Córdoba, ARG), Joao Grimaldo (Partizán, SRB), José Rivera (Universitario).

Perú y Uruguay se ven las caras el viernes 11 de octubre por la fecha 9 de las Eliminatorias al Mundial 2022. (Foto: Getty Images)





SOBRE EL AUTOR Renato Cardenas C. Nació en Lima en 1992. Ejerció estudios de traducción y pedagogía, pero su amor por el fútbol hizo que se interesara por el periodismo deportivo. En 2013 entró al Diario Depor para cubrir el campo de las noticias internacionales y desde ese entonces ha ganado mucha experiencia en medios digitales.