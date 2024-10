Tras la llegada de los últimos jugadores de la Selección Peruana que militan en el extranjero, por fin Jorge Fossati tiene a su plantel completo para trabajar con miras al compromiso de este viernes frente a Uruguay. Además de enfocarse en reconstruir su volante ante la ausencia de Renato Tapia –con la posibilidad de cambiar su clásico 3-5-2 al 3-4-3–, el entrenador uruguayo no puede dejar de lado la faceta ofensiva y planificar una estrategia clara para tratar de vulnerar los puntos débiles del combinado ‘charrúa’. A estas alturas no solo basta con defender bien, pues ya no hay más margen de error de local y Perú necesita de esos tres puntos para acomodarse en la tabla de posiciones.

Si bien la ‘Celeste’ todavía no contará con jugadores importantes para este compromiso –Rodrigo Bentancur, Mathías Olivera, Ronald Araújo y José María Giménez continúan suspendidos por los incidentes con la hinchada colombiana en la Copa América–, recuperaron a elementos que apuntan a ser titulares como Darwin Núñez –habilitado provisionalmente por el TAS–, Giorgian De Arrascaeta y Nicolás de la Cruz –estos dos últimos no estuvieron en septiembre por lesión–. Así pues, Marcelo Bielsa tiene un abanico de alternativas más amplio que en la fecha doble pasada y todo hace indicar que del mediocampo para adelante pondrá un equipo muy ofensivo.

Dicho esto, a pesar del favoritismo de Uruguay, Perú tiene algunos caminos para elegir si quiere generarle peligro y llevar el trámite del partido a un plano más competitivo del que muchos esperan, algo muy similar a lo que pasó en el encuentro frente a Colombia. Aquel duelo es el antecedente más cercano en condición de local y al que debe apuntar el equipo en un contexto así. A pesar de que el proceso del seleccionado uruguayo viene siendo positivo de la mano de Bielsa, este no es su mejor momento, no solo desde el plano futbolístico –llegan tras empatar sin goles con Paraguay y Venezuela–, sino también por el cortocircuito interno originado por las recientes declaraciones de Luis Suárez.

Un detalle que hay que considerar es que si bien la ‘Celeste’ tiene puntos flacos por explotar, esto solo quedará en la teoría si la Selección Peruana no mejora en la gestación de jugadas de peligro en campo rival. Si finalmente Jorge Fossati mantiene su 3-5-2, los volantes interiores tienen que elevar su nivel considerablemente e involucrarse más en el juego tirando hacia adelante. Por más que el sistema que usa la Bicolor plantea un funcionamiento muy lineal y que a veces cae en lo predecible, en algún momento hay que atreverse. Si no es ahora, ¿cuándo? Solo así se reducirá el margen para plantarle cara a una de las mejores selecciones de Sudamérica.

¿Cómo hacerle daño a Uruguay?

Uno de los principales dolores de cabeza para Marcelo Bielsa está en la zona defensiva. Aunque convocó a Mathías Olivera y José María Jiménez para la fecha doble de octubre, a estos todavía le quedan un partido de suspensión y recién estarán habilitados para el duelo contra Ecuador en Montevideo. Asimismo, Ronald Araújo sigue siendo baja por la lesión en el tendón isquiotibial del muslo derecho que sufrió en julio y todavía está proceso de recuperación tras ser operado. Estamos hablando de los centrales de mayor experiencia dentro del plantel y que por ahora no pueden entrar en la consideración del estratega argentino.

En tal sentido, las alternativas más lógicas para el encuentro frente a Perú son José Luis Rodríguez y Santiago Bueno, dos futbolistas con muy poco recorrido a nivel de selecciones y que nunca jugaron juntos en un escenario tan complejo como el que propone las Eliminatorias. Esto se agrava aún más si consideramos que Rodríguez no juega como central en Vasco Da Gama, sino como lateral derecho. Así pues, para los requerimientos tácticos que propone Bielsa en salida desde atrás, que su pareja de zagueros no esté compenetrada termina siendo un lío. Además, tiene muy poco tiempo para trabajar en la coordinación para los marcajes y orden defensivo durante el repliegue.

SI Jorge Fossati apuesta por una presión coordinada o manda a tapar las líneas de pase de los defensores, Uruguay dependerá del involucramiento de sus volantes en esa labor (Federico Valverde y Manuel Ugarte). La intensidad será clave en esa tarea para desarticular la fluidez que puedan tener en el mediocampo. Para más detalles, Depor charló con Thiago Cambeiro, periodista de Ojo de Halcón, quien coincidió con este punto y sostuvo que Bielsa deberá echar mano de elementos con muy poca experiencia para partidos de este rigor. Además, aseguró que si Perú se lo propone, puede hacer daño aprovechándose de esta fragilidad

“Ante las bajas de ‘Josema’ Jiménez y Mathías Olivera para el partido del viernes, lo más seguro es que jueguen Santiago Bueno y José Luis Rodríguez. Sebastián Cáceres también está lesionado y no fue convocado. Estamos hablando de zagueros que no han jugado juntos nunca. Muchos de estos jugadores, y que estuvieron presentes en septiembre, han jugado muy pocos minutos juntos y eso reciente el funcionamiento de Uruguay, lo que hace que eso sea uno de sus puntos débiles. Incluso cuando recuperemos a Olivera contra Ecuador, se trata de un lateral izquierdo que tendría que jugar como central”, analizó.

En esa misma línea, se refirió a las limitaciones del portero Sergio Rochet para salir jugando con los pies, algo que complica aún más el tema de las salidas y que obligará a que ‘Fede’ Valverde y ‘Manu’ Ugarte bajen unos metros para ayudar. “Ellos dos pueden alternarse en la búsqueda de sacar la pelota jugada desde atrás, o sea, retrasarse. Además, Rochet es un buen arquero bajo los tres palos, pero se complica mucho con los pies y por ahí Perú puede tener una opción al apurarlo. Es un arquero que da seguridad porque es ágil, pero ante la presión es muy fácil que falle si no encuentra a los otros jugadores bien posicionados. No se complica y la tira larga, pero por ahí Perú puede coger un mal despeje y hacer daño”, explicó.

Enlazándolo con estas dudas en la línea defensiva, Thiago Cambeiro agregó una arista vincula con el juego aéreo, por donde los rivales han sabido complicarle la vida a Uruguay, ya sea marcándole –como Colombia en la Copa América, o Ecuador en las Eliminatorias– o acumulando situaciones claras de gol. “Por ahí Perú puede tener una opción. Sin los jugadores que están suspendidos o lesionados, Uruguay no es una selección particularmente alta. No están Araújo, Bentancur, Jiménez, se retiró Cavani; ahí se pierde mucha fuerza por arriba. Ahora solo está Darwin, Bueno y por ahí Rodríguez, pero la coordinación no siempre es buena y los rivales han aprovechado eso para generar peligro. Si Perú sabe aprovecharlo, perfectamente desde un córner o tiro libre indirecto puede hacerle daño a Uruguay”, sostuvo.

Joaquín Pisa, periodista de El Observador, profundizó más en el tema y le dio una fichas a Jorge Fossati por su preocupación permanente para trabajar las pelotas paradas. “El Uruguay de Bielsa ha tenido bastantes problemas con la defensa de la pelota parada, algunos por errores de Rochet, pero también por errores de los defensores. Justamente esta es una virtud que ha tenido Fossati, que es un técnico conocido acá en Uruguay durante toda su carrera, un técnico que entrena mucho la pelota parada y que además busca generalmente también el juego aéreo para causar peligro al rival”, acotó.

“Uruguay ha tenido problemas en cuanto a las desatenciones. Muchos de los goles que le han hecho nacen por pérdidas de marcas, por pelotas a las espaldas de los defensores. Son debilidades y desatenciones defensivas que terminan generando goles, pero no tanto por el parado defensivo, sino por algún contrataque que no se corto o algún mal repliegue que coge al equipo en inferioridad numérica. Otro punto también es la segunda jugada, los rebotes que pueden ser cogidos por algún volante rival que llega desde atrás y sorprende”, añadió.

Subiendo un poco más en el campo, el análisis nos invita a apuntar hacia una de las fortalezas que tiene Uruguay a la hora de gestar lo mejor de su juego: la volante. Con Manuel Ugarte y Federico Valverde como los abanderados, Marcelo Bielsa procura que ellos dos se encarguen de enlazar con el resto de sus compañeros en ofensiva, apoyándose constantemente con el que juega de enganche en su 4-2-3-1. Con el regreso de Nicolás de la Cruz, los ‘charrúas’ recuperan a un mediocampista que además de tener mucho entendimiento del juego, pisa mucho el área y puede aprovechar algún espacio que deje Darwin Núñez: lleva tres goles y tres asistencias en las Eliminatorias 2026.

En ese sentido, Joaquín Pisa señaló que si Perú quiere competirle el partido a Uruguay, debe llevar la disputa a ese sector. “La mejor forma que han encontrado los distintos equipos para incomodar a este Uruguay de Bielsa, es tapándole los caminos. Sobre todo se vio en el partido con Colombia en la Copa América, donde Uruguay se queda con superioridad numérica pero no halla el camino para llegar al gol, más allá de que Darwin se falla tres chances claras. Cuando no es golpe por golpe y el equipo rival está muy replegado, a Uruguay le cuesta encontrar los caminos, Creo que cerrarle los caminos a Uruguay es la mejor manera de neutralizarlo, porque le cuesta mucho generar juego que no sea buscando las espaldas de los rivales”, precisó.

Finalmente, no hay que olvidarnos que los partidos duran 90 minutos y por más que Perú pueda estar haciendo un partido correcto desde lo táctico o incluso con el marcador a favor, como pasó en el segundo tiempo frente a Colombia, un cambio en la pizarra del rival o el ingreso de un revulsivo puede variar la ecuación en un abrir y cerrar de ojos. Contra los ‘cafeteros’, por ejemplo, Néstor Lorenzo metió a James Rodríguez en el complemento y su equipo recuperó el mediocampo, mientras que Jhon Durán entró a refrescar la delantera. ¿Qué pasó? El volante del Rayo Vallecano gestó el tiro libre, el del Aston Villa pivotó y desde atrás llegó Luis Díaz para poner el 1-1 definitivo.

Desde ese punto de vista, ¿Uruguay tiene piezas de recambio para tomar el toro por las astas si se le complica el partido? Por más que Giorgian De Arrascaeta sea una buena variante ante un posible desgaste de Nicolás de la Cruz, Cambeiro considera que Bielsa todavía no tiene los sustitutos que sí tienen otras selecciones en Sudamérica. “La realidad es que Uruguay ha tenido muchos mejores bancos de suplentes que el que tiene hoy en día. Más allá de las bajas, alguna posibilidad de recambio que tiene Uruguay es Nicolás Fonseca en la mitad de la cancha. Si alguno de los tres del medio está cansado, De Arrascaeta. También arriba, por ejemplo, está Facundo Torres o Luciano Rodríguez. Por ahí me parece que andaría la mano. Después en defensa no tiene variantes”, sentenció.

