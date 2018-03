Álbum Panini Rusia 2018: revendedores triplican el precio original

Este jueves salió a la venta el álbum Panini del Mundial Rusia 2018, en el que la Selección Peruana es la gran novedad tras su clasificación luego de 36 años. Sin embargo, el problema para muchos hinchas es que la alta demanda agotó el producto en horas de la mañana.

El álbum se lanzó a las 00:00, por lo que varias personas hicieron colas desde la madrugada para no quedarse sin uno. Además, es importante recordar que varios distribuidores autorizados han dado prioridad a las personas que hicieron reservas con días de anticipación.

La gran sorpresa es que el álbum Panini ya se revende en internet a precios muy altos, que hasta triplican el original. Por ejemplo, el tapa dura que cuesta 25 soles, lo encuentras hasta en 80 soles, mientras que el álbum tapa dura más un paquetón de 104 figuritas redondea los 300 soles.

Pero no te desesperes. Porque este solo fue el primer día de venta. Es un hecho que los álbumes no se han agotado y se seguirían distribuyendo. Eso sí, ponte 'pilas' y no pierdas el tiempo. Todos los fanáticos quieren uno.

¿Dónde lo puedes comprar? En la red de distribuidores autorizados, como Metro, Plaza Vea, Tai Loy, Tottus, Vivanda, Wong, Falabella, Oechsle, París, Ripley, Listo, Tambo, Gesa, Pecsa, Repsol, Mayorsa, Maxi Ahorro, Sodimac, Maestro, además de principales kioskos y bodegas del Perú.

¿Cuánto cuesta? El precio del álbum Panini básico es de 5 soles, mientras que el de tapa dura tiene un costo de 25 soles. Cada sobre con cinco estampas vale 2.20 soles, aunque la recomendación es que adquieras un paquetón con 104 sobres que cuesta cerca de 215 soles.