Este miércoles 1 de noviembre comenzaron los entrenamientos de los convocados del medio local en la Selección Peruana. Sin futbolistas de Alianza Lima y Universitario (porque jugarán la final de la Liga 1 Betsson), el DT Juan Reynoso anunció una variada lista y, entre los destacados, se encuentra Alejandro Duarte, actual arquero de Sporting Cristal. El portero se refirió al presente de Joao Grimaldo y el nivel futbolístico que atraviesa. Además, habló sobre los próximos retos de la ‘blanquirroja’ para los dos últimos partidos del año ante Bolivia y Venezuela, por las Eliminatorias rumbo al Mundial México, Canadá y Estados Unidos 2026.

“El año que ha hecho Grimaldo es buenísimo. Al buen juego que tenía, le agregó buenos números y asistencias. El tema del fútbol es complicado. Son momento de los jugadores, donde se dan las cosas bien y mal. Por ahí no le tocó jugar bien algunos partidos y lo critican, pero no es así. Yo lo he visto en lo personal y deportivo, cómo se esfuerza cada día. Con todo el talento que tiene, estoy seguro que va a recuperar su mejor nivel”, mencionó el guardameta en referencia a Joao Grimaldo y su presente en el fútbol.

Alejandro Duarte cuesta 650 mil euros según Transfermarkt. (Foto: Sporting Cristal)

Sobre el presente de la Selección Peruana (penúltimo lugar con un punto), aclaró que existen motivaciones extras para lograr una victoria en La Paz. Además, destacó que ‘la bicolor’ siempre ha tenido dificultades y ya supo reponerse de la mejor manera.

“Son dos fechas claves. No haberle ganado a Bolivia nunca allá es una motivación extra. Esta selección ya ha demostrado que ha podido romper rachas. Llegaremos de la mejor manera. He encontrado buen ánimo. Es un grupo que ya tiene experiencia, ha atravesado momentos difíciles anteriormente y ha podido revertirlos. Los referentes de este grupo conocen cómo se tienen que manejar en estas situaciones”, comentó.

Por último, habló de su lesión que lo dejó sin actividad a inicio de temporada: “En lo personal fue un año muy duro. En la presentación del equipo, en la primera jugada tuve la lesión de la clavícula. Me cambió el año futbolístico. A partir de ahí, intentar recuperarme lo más rápido posible y cuando volví no he tenido las oportunidades que hubiera querido, pero es parte del fútbol, de estar en un equipo competitivo como Cristal”.

Alejandro Duarte fue sometido a una operación tras su lesión en la clavícula derecha. (Foto: Sporting Cristal)





Los próximos retos de Perú en las Eliminatorias 2026

Luego de su última derrota por 0-2 ante Argentina, la Selección Peruana volverá a jugar cuando visite a Bolivia por la quinta jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre desde las 3:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio boliviano), se disputará en el estadio Hernando Siles (La Paz) y será transmitido por América TV, ATV y Movistar Deportes.

Posteriormente, completando la última fecha doble del 2023 –no se volverá a jugar hasta septiembre del 2024, luego de la Copa América de ese año–, la ‘Blanquirroja’ recibirá a Venezuela por la sexta jornada. Este encuentro está pactado para el martes 21 de noviembre desde las 9:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio venezolano), tendrá lugar en el Estadio Nacional y también será transmitido en nuestro país por los canales anteriormente citados.





