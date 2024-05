José Guillermo del Solar, director de la Unidad Técnica de Menores en la Federación Peruana de Fútbol, alzó su voz respecto a las trabas que tiene al momento de realizar las convocatorias para las selecciones juveniles. En ese sentido, trajo a colación lo que ocurrió en el Preolímpico Sub-23, donde tuvo que jugar con futbolistas de categorías menores, debido a la negativa de los clubes por prestar a sus juveniles.

En diálogo con los medios de comunicación, tras la práctica de la selección Sub-20, el estratega nacional aprovechó el espacio para hacer una llamado de atención a las instituciones futbolísticas, para que se comprometan a prestar a sus juveniles, con miras al Sudamericano Sub-20, que se desarrollará el próximo año en nuestro país.

“Quiero trabajar con los mejores jugadores de cara al Sudamericano Sub-20 y si los clubes siguen sin prestarnos a sus jugadores, me voy para mi casa. Así de sencillo y claro. No estoy dispuesto a aceptar lo que pasó en el Preolímpico”, señaló. Cabe señalar que el cuadro Sub-20 viene entrenando, con miras a los amistosos frente a Costa Rica que se jugarán este 7 y 9 de mayo en Videna.

Entre los jugadores que se sumaron a esta convocatoria y que militan en el extranjero están Carlos Gómez (Cruzeiro), Enrique Peña (Real Valladolid) y Juan Goicochea (CA Platense), quienes trabajando con el equipo de ‘Chemo’ Del Solar desde el martes 30 de abril.

Fossati también dio a conocer su postura

Cuando se dio a conocer la lista de convocados para los amistosos de marzo, Jorge Fossati también llevó a la mesa el tema de los jugadores que no llegaron al Preolímpico Sub-23 y cómo los que sí fueron tuvieron oportunidad de ser llamados a la nómina del elenco mayor. “Hace dos meses Diego Romero y Erick Noriega jugaron cuatro partidos y en los cuatro estuvieron notable, los dos”, indicó.

A ello agregó: “Qué pena, que pena, que no hayan ido otros jugadores porque los clubes no los prestaron, que pena. Creo que fue una mala decisión de los clubes, hasta poco inteligente, porque si quieren proyectarlos internacionalmente, nada mejor que permitirles que jueguen en la selección y no cambiar de que estén en un Preolímpico por estar en dos partidos amistosos con el club”.

Bajo esa misma línea, argumentó que “ahora veo a jugadores en primera y digo, que pena, por qué no los dejaron ir, Perú iba a estar mejor representado. Con todo respeto a los que fueron, pero varios de ellos fueron adelantando procesos, con una edad para jugar una Sub 20 y fueron a disputar contra hombres de 22 años”.

¿Cuál es el grupo de Perú en la Copa América?

Luego del sorteo realizado en Miami, la Selección Peruana quedó ubicada en el Grupo A junto a las selecciones de Argentina, Chile y Canadá. El conjunto canadiense fue el último en clasificar, tras vencer por 2-0 a Trinidad y Tobago por el Repechaje de la Nations League CONCACAF. El debut de la ‘Blanquirroja’ será ante la ‘Roja’ de Ricardo Gareca. A continuación, te dejamos el fixture del Grupo A.





