Otra oportunidad. Alex Valera fue tomado en cuenta por Ricardo Gareca para los partidos contra Colombia y Ecuador, por las Eliminatorias a Qatar 2022. El delantero de Universitario de Deportes quiere ganarse un puesto titular en la ‘bicolor’, pero ello dependerá exclusivamente de él.

“Estoy muy feliz con mi convocatoria y siento que me la he ganado con esfuerzo. Debo seguir trabajando para que no solo sea esto, sino también mostrarme en la Selección Peruana y con Universitario”, sostuvo en diálogo con GOLPERU.

Valera fue llamado a vestir la blanquirroja para la primera fecha doble de las Clasificatorias y viajó a Asunción para el partido contra Paraguay. Sin embargo, quedó fuera para el duelo ante Brasil, tras dar positivo a COVID-19 al igual que Raúl Ruidíaz. Tras ello, no volvió a estar en nómina hasta el último viernes.

Si bien el ‘Tigre’ maneja algunas alternativas más para el ataque, con la reaparición de Paolo Guerrero, los goles de Raúl Ruidíaz, las buenas actuaciones de Santiago Ormeño en México y el nivel que Gianluca Lapadula muestra en Italia, fue un hecho que el atacante crema se ganó un lugar en la lista, especialmente, tras sus goles en la Copa Libertadores.

Precisamente, sobre el certamen internacional, Valera afirmó que “todavía tenemos posibilidades de clasificarnos a la Copa Sudamericana y vamos a salir con todo ante Palmeiras para lograrlo. Dejaremos la vida y creo que somos capaces de conseguirlo”.

Universitario de Deportes quedó fuera de la final por la Fase 1, pero le resta un partido más en la Libertadores, donde enfrentará a Palmeiras este jueves 27 de mayo en Brasil. De ganar o empatar este cotejo podría clasificar a la Sudamericana, eso sí, dependerá de que Independiente del Valle pierda frente a Defensa y Justicia.





