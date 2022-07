La salida de Juan Carlos Oblitas del directorio deportivo de la FPF sigue sumando personas que lo lamentan, siendo Héctor Ordóñez (delegado de Alianza Lima) uno de los últimos en pronunciarse sobre el tema, aduciendo que la partida del ‘Ciego’ será un golpe letal para el crecimiento de la Selección Peruana y del balompié nacional.

“La salida de Ricardo Gareca afecta directamente a la selección, pero la salida de Juan Carlos afecta al fútbol peruano. Él estaba imbuido en hacer un cambio, por eso es que hoy habló de reestructurar la Liga 1. Su salida es un golpe mortal”, sostuvo el delegado del conjunto blanquiazul.

El vocero de Alianza Lima también apuntó hacia el presidente de la FPF, a quien señaló como el principal responsable de todo lo que viene ocurriendo alrededor de la Selección Peruana, elenco que corta un proceso de siete años bajo el mando de Ricardo Gareca.

“Lo que dijo Juan Carlos Oblitas es la realidad, no es sorprendente, lamentablemente. Nosotros, los que estamos dentro del sistema del fútbol, vemos muy claro que en esta gestión del señor Agustín Lozano no ha habido una continuidad de lo idóneo que se necesita, no solamente la Selección Peruana, sino todo el sistema”, agregó en diálogo con Golperu.

¿Cuándo terminó el contrato de Oblitas con la FPF?

Tanto el contrato de la Dirección Deportiva de la FPF como la del comando técnico de la Selección Peruana culminaron al término del repechaje a Qatar 2022. Claro, estos automáticamente se extenderían en caso el combinado nacional hubiera clasificado al Mundial; no obstante, al no conseguirse ese objetivo, se debía pasar a una renovación, la cual no llegó a concretarse.

Juan Carlos Oblitas estuvo en la conferencia de prensa que dio Ricardo Gareca el último martes 19 de julio, donde dio a conocer las razones por las que no continuó al mando del combinado peruano. Desde su asiento, no pudo negar la congoja que le produjo la salida del DT.





