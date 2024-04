El último lunes Jorge Fossati habló en conferencia de prensa luego de que se confirmaran los partidos amistosos ante Paraguay y El Salvador previo al inicio de la Copa América. Sin duda, uno de los temas principales fue Christian Cueva, futbolista que se encuentra sin club y que ha empezado a entrenar en Videna diariamente. Como se recuerda, ‘Aladino’ optó por no operarse y prefirió recuperarse de su lesión de manera independiente, por lo que viene siendo observado de cerca por los especialistas de la bicolor. Asimismo, el entrenador uruguayo también se refirió al posible retorno de Carlos Zambrano para la Copa América y explicó el objetivo de estos dos partidos amistosos.

Una vez más, Cueva

En los últimos días la misma selección peruana dio a conocer que Christian Cueva viene entrenando en la Videna luego de un tiempo de rehabilitación en Barcelona. Más allá de que se especulaba que ‘Aladino’ requeriría de una intervención quirúrgica para volver a las canchas, finalmente se conoció que optó por un tratamiento alternativo que, en corto o mediano plazo, lo tendría de vuelta en nivel de competencia.

Por su parte, Jorge Fossati se mostró contento de que Cueva venga trabajando de cerca a sus trabajadores y aclaró a la prensa que, más allá de tratarse de una lesión complicada, confía en que el futbolista está poniendo todo de sí mismo (física y mentalmente) para volver a ser convocable en la ‘bicolor’. El estratega charrúa fue enfático en que, si bien es bastante complicado que pueda llegar a estar apto para la Copa América, esta no es una opción descartada.

“Christian es un jugador de selección, ha sido un jugador de selección desde hace años y fíjense que abrimos una conferencia y la primera pregunta que me hacen es por Christian; de alguna manera me dicen que no estamos equivocados en tratar de ayudarlo. La situación de Christian no empezó la semana pasada, esto tiene un tiempo en el que desgraciadamente se lesionó. Ya en tres cuartas partes de la temporada pasada y terminó que al final se decidió hacer un tratamiento por parte de él y los médicos en una clínica en Barcelona. Inclusive se optó por la no operación, sino recuperarlo con otro tratamiento que era menos invasivo”, indicó Fossati.

Asimismo, agregó: “De nada vale los esfuerzos que puedan tener los esfuerzos de lo que están alrededor de él, sino él no tiene que poner todo lo que tiene que poner para recuperar su nivel. Y en ese sentido, hemos comprobado que está en un buen camino porque reconoce que se equivocó, y no estamos hablando de lesión sino en general”.

Posible retorno del ‘León’

Como se recuerda, uno de los grandes ausentes en la primera convocatoria de Fossati para enfrentar a Nicaragua y República Dominicana fue Carlos Zambrano. A diferencia de otros que tampoco fueron llamados, en el caso del ‘Kaiser’ no se trató de ninguna lesión, sino que, en aquel entonces, se había recién incorporado tardíamente al plantel y entrenamientos con Alianza Lima. Hoy en día, con varios partidos jugados con la ‘blanquiazul’ tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores y siendo pieza fundamental del once aliancista, sin duda tiene todas las chances de ser convocado por Fossati, sobre todo al estar jugando en la línea de tres, el sistema predilecto del entrenador.

“También es un jugador con gran trayectoria en la selección y lo venimos observando. Lo dije, todos los que vinieron me la ponen difícil porque todos demostraron que sienten que es un privilegio estar en la selección y porque para las siguientes convocatorias teníamos un cupo más limitado. Y eso lo dije tomando como ejemplo la última Copa América, que fue una lista de 26. Hasta ahora, sin ningún tipo de argumento deportivo, lo que tenemos es que serán solo 23. Y esa lista no se puede cambiar salvo que haya una lesión comprobada. Celebro que jugadores como Carlos estén volviendo a su mejor nivel, pero no puedo adelantar nada”, señaló el entrenador.

Por qué Paraguay y El Salvador

Por otro lado, Fossati fue consultado sobre cuál es su gran objetivo con los amistosos a disputar ante Paraguay y El Salvador, ya sea con miras a seguir probando nuevos nombres o, más bien, afianzar un equipo base (posiblemente el titular) para el inicio de la Copa América. El entrenador uruguayo fue enfático en que la idea es fortalecer una idea de juego no con miras a Eliminatorias, sino al reto más próximo que es este torneo continental y, en específico, el debut ante el Chile de Ricardo Gareca.

“Lo que vamos a buscar contra Paraguay y El Salvador, es reforzar el trabajo y la idea (de los primeros amistosos). El criterio es seguir dando pasos hacia adelante, pasos firmes y llegar al partido con Chile de la mejor manera. Tengo la firme convicción que de en esta Copa América sacaremos un plantel muy fuerte para encarar las Eliminatorias. Estoy muy optimista de que aprovecharemos muy bien el tiempo de la Copa y ojalá sea acompañado de buenos resultados”, explicó.

Equipos peruanos en torneo internacional

Otra de las preguntas a Jorge Fossati fue cuál viene siendo su evaluación de la participación de equipos peruanos que disputan Copa Sudamericana o Copa Libertadores. Si bien el entrenador uruguayo admitió que son competiciones no tan favorables para los conjuntos nacionales, se mostró optimista con que puedan conseguir un buen desempeño en sus siguientes encuentros.

“Compararlos es complicado. A Cristal le tocó la más brava ir a competir en la altura. Ese resultado nefasto le complicó para la revancha. Garcilaso, Vallejo, Alianza y Universitario están corriendo suertes diferentes, son torneos diferentes, también no da mucho por comparar. No enfrentan a los mismo rivales, en términos generales está a las claras, solo mirando los resultados, que todos han sido competitivos. El único desastre es lo que le pasó al fútbol peruano fue ese resultado de Cristal. Alianza y Universitario están condiciones de clasificar y espero que así lo hagan. Somos hinchas de todos los equipos peruanos que le vayan bien”, sentenció.

