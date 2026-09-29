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Nuevas opciones para Mano Menezes: la alineación de Perú vs. México en el segundo amistoso
Perú vs. México se enfrentan en un amistoso internacional por la fecha FIFA, pactado para hoy martes 29 de septiembre desde las 8:00 p.m. en Nueva Jersey. Este será el segundo partido del mes, bajo las órdenes de Mano Menezes que, después de la dolorosa derrota por 1-4 frente a Estados Unidos, probará algunas nuevas alternativas para tratar de revertir ese resultado. En lo que respecta al plantel, el propio entrenador confirmó que para este duelo ya podrá contar con la presencia de Erick Noriega, que podría ser uno de los principales cambios en la zona defensiva de la ‘Bicolor’. Por otro lado, en la zona de ataque, se podría dar un debut como titular esperado por muchos, con el ingreso desde el arranque de Bassco Soyer, que sumaría más minutos que en el duelo anterior.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.