Perú vs. México: alineación de Mano Menezes para amistoso internacional. (Foto: @labicolor)
Perú vs. México: alineación de Mano Menezes para amistoso internacional. (Foto: @labicolor)
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Perú vs. México: alineación de Mano Menezes para amistoso internacional. (Foto: @labicolor)

  • Perú vs. México: alineación de Mano Menezes para amistoso internacional. (Foto: @labicolor)
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    Perú vs. México: alineación de Mano Menezes para amistoso internacional. (Foto: @labicolor)

  • Pedro Gallese. (Foto: ITEA)
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    Pedro Gallese. (Foto: ITEA)

  • Oliver Sonne. (Foto: ITEA)
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    Oliver Sonne. (Foto: ITEA)

  • Erick Noriega. (Foto: Getty Images)
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    Erick Noriega. (Foto: Getty Images)

  • Renzo Garcés. (Foto: ITEA)
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    Renzo Garcés. (Foto: ITEA)

  • Marcos López. (Foto: ITEA)
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    Marcos López. (Foto: ITEA)

  • Jesús Pretell. (Foto: Getty Images)
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    Jesús Pretell. (Foto: Getty Images)

  • Wilder Cartagena. (Foto: ITEA)
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    Wilder Cartagena. (Foto: ITEA)

  • Yoshimar Yotun. (Photo by Juan MABROMATA / AFP)
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    Yoshimar Yotun. (Photo by Juan MABROMATA / AFP)

  • Bassco Soyer. | Foto: FPF
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    Bassco Soyer. | Foto: FPF

  • Gianluca Lapadula. (Foto: ITEA)
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    Gianluca Lapadula. (Foto: ITEA)

  • Alex Valera. (Foto: Getty Images)
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    Alex Valera. (Foto: Getty Images)

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se enfrentan en un amistoso internacional por la , pactado para hoy martes 29 de septiembre desde las 8:00 p.m. en Nueva Jersey. Este será el segundo partido del mes, bajo las órdenes de Mano Menezes que, después de la dolorosa derrota por 1-4 frente a Estados Unidos, probará algunas nuevas alternativas para tratar de revertir ese resultado. En lo que respecta al plantel, el propio entrenador confirmó que para este duelo ya podrá contar con la presencia de Erick Noriega, que podría ser uno de los principales cambios en la zona defensiva de la ‘Bicolor’. Por otro lado, en la zona de ataque, se podría dar un debut como titular esperado por muchos, con el ingreso desde el arranque de Bassco Soyer, que sumaría más minutos que en el duelo anterior.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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