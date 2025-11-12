Desde el Gazprom Arena, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por un amistoso internacional de , a disputarse en San Petersburgo (Rusia). Según la programación, el partido está programado para las 12:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; y seis horas más en España y Rusia) del miércoles 12 de noviembre del 2025. La transmisión estará a cargo de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (003 y 703 HD de Movistar TV) para todo el territorio peruano, mientras que en su versión digital se podrá ver por Movistar TV App (antes Movistar Play). ¡No te lo pierdas! Fútbol Libre TV es una señal pirata, no la busques.

Perú vs. Rusia juegan por un amistoso internacional. (Video: FPF)

