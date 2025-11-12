Golazo de Álex Valera para el 1-1 de Perú vs Rusia en Amistoso FIFA. (Video: América TV)
Golazo de Álex Valera para el 1-1 de Perú vs Rusia en Amistoso FIFA. (Video: América TV)

El golpe que le hacía falta a la , llegó en el segundo tiempo tras hacer cambios claves frente a . Una estrategia que funcionó mejor para darle movilidad a la ‘bicolor’ fue lo que hizo Manuel Barreto, que realizó algunas modificaciones como el ingreso de Yordy Reyna y de Kenji Cabrera, que les permitieron a jugadores como Jairo Concha y el propio Álex Valera - que también ingresó- poder fluir mejor con la pelota. Es en uno de esos acercamientos en los que el delantero de la ‘U’, probó desde muy lejos encontrando el espacio y rompiendo las redes del portero ruso.

