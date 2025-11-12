Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡'Nazario’ y un golazo! Alex Valera remató de fuera del área para el 1-1 de Perú vs. Rusia
¡'Nazario’ y un golazo! Alex Valera remató de fuera del área para el 1-1 de Perú vs. Rusia
Otra cara totalmente distinta tuvo Perú con los cambios en el segundo tiempo, pero sobretodo con el ingreso del delantero de Universitario que lanzó un bombazo y le rompió las redes al portero ruso que no tuvo nada que hacer ante tal golazo.
Golazo de Álex Valera para el 1-1 de Perú vs Rusia en Amistoso FIFA. (Video: América TV)
El golpe que le hacía falta a la Selección Peruana, llegó en el segundo tiempo tras hacer cambios claves frente a Rusia. Una estrategia que funcionó mejor para darle movilidad a la ‘bicolor’ fue lo que hizo Manuel Barreto, que realizó algunas modificaciones como el ingreso de Yordy Reyna y de Kenji Cabrera, que les permitieron a jugadores como Jairo Concha y el propio Álex Valera - que también ingresó- poder fluir mejor con la pelota. Es en uno de esos acercamientos en los que el delantero de la ‘U’, probó desde muy lejos encontrando el espacio y rompiendo las redes del portero ruso.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.