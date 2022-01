América TV EN VIVO Y EN DIRECTO será el canal encargado de pasar el Perú vs. Colombia por señal abierta. Los incaicos y los norteños se juegan la vida en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, por lo que se espera un encuentro vibrante, desde el pitazo inicial, y de pronóstico reservado.

El estadio Metropolitano de Barranquilla será el escenario que albergue un nuevo choque entre ambas escuadras, las mismas que ya se han medido en las clasificatorias, cuando se vieron las caras (en Lima), dejando una cómoda victoria para los ‘Cafeteros’ por 3-0.

Por ello, para este Perú vs. Colombia, Ricardo Gareca tomará las precauciones debidas para no pasarla mal ante un combinado que urge de la victoria para no ver complicadas sus aspiraciones de llegar a una nueva cita mundialista.

Cabe destacar que el último duelo entre los dos equipos se dio el 9 de julio de 2021, cuando las escuadras sudamericanas disputaron el tercer lugar de la Copa América de Brasil, dejando un triunfo por 3-2 para los de Reinaldo Rueda, quienes se quedaron con el bronce del certamen.

Para recordar el último triunfo de Perú sobre Colombia, en condición de visitante, hay que ir hasta el año 2001. En aquel entonces -y para las Eliminatorias rumbo a Japón Corea 2002- Nolberto Solano le dio el agónico triunfo al conjunto bicolor.

Perú vs. Colombia: horarios en el mundo

Perú - 4:00 p.m.

Colombia - 4:00 p.m.

Ecuador - 4:00 p.m.

México - 3:00 p.m.

Bolivia - 5:00 p.m.

Venezuela - 5:00 p.m.

Estados Unidos - 5:00 p.m.

Paraguay - 6:00 p.m.

Argentina - 6:00 p.m.

Uruguay - 6:00 p.m.

Brasil - 6:00 p.m.

España - 10:00 p.m.

¿Cómo seguir el Perú vs. Colombia por Movistar Play?

Para ver el Perú vs. Colombia desde América TV, instala la aplicación en Play Store o App Store y luego inicia sesión para que conectes tu cuenta. Este encuentro será transmitido EN DIRECTO por Movistar Deportes (003 y 703 en HD). Asimismo, podrás disfrutar de este y otros partidos por Movistar Play.

¿Cómo ver el Perú vs. Colombia por Caracol TV?

Perú vs. Colombia podrá ser apreciado por Caracol TV, un canal de señal abierta y de acceso para todo el público, bien sea por operadores de cable o usuarios de TDT (Televisión Digital Terrestre), en ambos casos la señal es HD. Para streaming se podrá usar el servicio de Gol Caracol Tv (gol.caracoltv.com).

Caracol Play es una experiencia única para sus usuarios con suscripción o registro, donde podrás ver el Colombia vs Uruguay en directo por Eliminatorias Qatar 2022, con una amplia oferta de contenidos, los usuarios podrán disfrutar de series, telenovelas, documentales, realities y formatos web propios de Caracol Televisión desde cualquier dispositivo con acceso a internet de manera fácil y rápida.

Perú vs. Colombia: alineaciones probables

Colombia: David Ospina; Juan Guillermo Cuadrado, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica; Wílmar Barrios, Matheus Uribe, Luis Díaz, James Rodríguez; Rafael Santos Borré y Falcao García

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López; André Carrillo, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Christian Cueva; Sergio Peña y Gianluca Lapadula





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.