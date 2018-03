André Carrillo:"Ante Croacia e Islandia nos vamos a enfrentar a otra realidad"

La Selección Peruana sigue con su preparación en Estados Unidos para los amistosos ante Croacia e Islandia y el plantel la tiene clara: ambos partidos servirán para medir en qué nivel están de cara al Mundial Rusia 2018.

"Nos sirven de mucho estos encuentros, porque nos vamos a enfrentar a otra realidad. Croacia es un equipo de primer nivel y nos sirve para medir lo que será el Mundial", dijo André Carrillo para la prensa tras el segundo día de entrenamiento.

Carrillo agregó que, por el momento, no sabe si será titular en la Selección Peruana este viernes: "Si juego o no ante Croacia ya dependerá del entrenador. Si me toca estar en la cancha en buena hora, y si toca estar en el banco apoyaré como siempre a mis compañeros".

Sobre su poca continuidad en el Watford de la Premier League, comentó: "No estoy jugando mucho en mi equipo por razones técnicas, pero yo me entreno a la perfección para ser tomado en cuenta en cualquier momento".

La Selección Peruana jugará este viernes 23 marzo ante Croacia en Miami y cuatro días después, el martes 27, lo hará ante Islandia en Nueva Jersey.

