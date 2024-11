El exmundialista, y también técnico de la Selección Peruana en dos oportunidades, Julio César Uribe, se mostró muy crítico con el momento de la Bicolor en las Eliminatorias 2026. Con el empate frente a Chile en Lima y la derrota contra Argentina, el combinado nacional cayó al último lugar de la tabla de posiciones y sus opciones para clasificar al próximo Mundial son remotas, salvo una hazaña en los últimos seis encuentros que restan. El ‘Diamante’ indicó que, si bien aún no estamos fuera matemáticamente, es muy complicado.

“Los números están ahí, pero muy distantes. Es muy complicado porque en el fútbol siempre hay que tratar de depender de uno mismo”, inició Julio César Uribe en una entrevista con Radio Ovación.

Además, se refirió al funcionamiento del equipo y criticó el poco volumen ofensivo. “Al futbolista se le nota incómodo. Uno debe saber siempre hacia dónde va y cuando uno recibe una información difusa, la duda va a ser constante. Si revisas un poco la historia, la propuesta ha ido involucionando. Llegamos al Mundial del 2018 de forma ajustada y nos quedamos a un paso del 2022, pero no ha vuelto a ser propositiva la Selección. Lo de Ricardo (Gareca), que hizo un gran trabajo, fue a partir de defender bien y de atacar o contraatacar después. Ahora no atacamos y solo defendemos. Miras la diferencia de goles y ves tres goles en 12 partidos. No ha existido nunca en nuestra historia”, expresó.

Uribe también cuestionó las decisiones de Jorge Fossati en cuanto a su sistema de juego poco flexible y la elección de los futbolistas. “El técnico no puede creer que su verdad es la que tiene que imponer. Debe ser de acuerdo a la capacidad de los integrantes. Todo es tan claro, pero cada vez vemos más oscuro”, comentó.

“El problema es cómo conectamos para encontrar espacios que el rival no te da y si no ganamos los mano a mano va a ser muy complicado. Si prescindimos de los jugadores que tienen la capacidad de eludir y al driblear adversarios, podemos generar espacios. No termino de entender el juego. Esto se gana con goles”, explicó.

Sobre si Fossati debe continuar en el cargo, aseguró que “nunca respondería eso por el respeto a Jorge (Fossati). Cada uno es consecuente con lo que hace y deja de hacer. Tiene que asumir su responsabilidad y eso lo entiende perfectamente”.

Los próximos partidos de la Selección Peruana

Con seis partidos por jugar y 18 puntos en disputa, la Selección Peruana tiene una tarea titánica por delante. Los duelos ante Bolivia y Venezuela se perfilan como verdaderas finales donde los dirigidos por Fossati tendrán que mostrar un cambio radical en efectividad y confianza. El partido ante la ‘Verde’ se jugará el próximo 20 de marzo en horario y escenario por confirmar.

Por otro lado, el duelo ante la selección venezolana, dirigida por Fernando Batista, se jugará el 25 de marzo. El choque aún no tiene horario definido, pero sí escenario: el Estadio Monumental de Maturín. La casa del Monagas FC se ha convertido en un fortín para la Vinotinto. Ni Argentina ni Brasil han podido ganar en el mencionado coloso llanero.





