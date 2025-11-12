Este miércoles 12 de noviembre desde territorio ruso, vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO por un , a jugarse en el Gazprom Arena. La programación de los horarios según el país es la siguiente: a las 12:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 2:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay; a las 11:00 a.m. en México; a la 1:00 p.m. en Bolivia y Venezuela; y a las 6:00 p.m. en España y Rusia. En cuanto a la transmisión para territorio peruano, esta estará disponible a través de ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y Movistar Deportes.

Por un amistoso internacional, Perú vs. Rusia juegan este miércoles. (Video: FPF)
