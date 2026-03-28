Por un nuevo previo al Mundial 2026, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de ATV (Canal 9), Movistar Deportes (Movistar TV y Movistar TV App) y América TV (Canal 4). No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, a disputarse en el Stade de France (París, Francia), está programado para las 11:00 horas del sábado 28 de marzo. Depor te hará vivir el minuto a minuto y todas las incidencias.

ATV transmitirá el amistoso entre Perú vs. Francia. (Video: La Bicolor)
ATV transmitirá el amistoso entre Perú vs. Francia. (Video: La Bicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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