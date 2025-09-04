Las camisetas de la Selección Peruana siempre se encargan de robar la atención en cada nueva edición y generar expectativa en el hincha. Con contrato vigente en la marca Adidas, se pudo conocer algunos detalles de lo que sería la principal novedad para el año 2026: la camiseta alterna. Según la web Footy Headines, este modelo presentará una gama de tres colores distintos, los cuales acompañarán al logo principal de la marca.

Como ya es costumbre en temas de camisetas, cada empresa buscar darle un salto de calidad a su patrocinado. En esta ocasión, Adidas propone algo inédito para Perú. Además, se espera que refleje los elementos clave de la camiseta: el trébol tricolor y las tres rayas que contrastan con la base negra.

La indumentaria visitante que presenta Adidas para el año 2026 tiene al negro como un color predominante, por lo que ocupa mayor espacio. Además, poseería tres más llamativos como lo son el naranja coral, limón y granate claro para poder creer una imagen única y de carácter novedoso.

Esta gama y mezcla se visualizará, en primera instancia, en el logotipo de la marca que se ubica en la parte derecha, a la altura del escudo principal. A su vez, también estará en la parte de los hombres, donde está acompañado una serie de tres rayas ubicadas en orden para la exclusividad.

De acuerdo a la web que reveló todos este tipo de detalles, la camiseta alterna de Perú estaría disponible desde el mes de marzo de 2026. La premisa es usarla para el próximo proceso de clasificación mundialista o los amistosos que se disputen durante esta época. Por lo pronto, presentaron cómo sería la casaca.

Colores para la camiseta alterna de Selección Peruana en 2026. (Foto: Footy Headlines)

Cabe resaltar que la Selección Peruana tiene contrato con Adidas hasta el 2026, teniendo en cuenta que el vínculo inició desde 2023, con un acuerdo firmado en mayo 2022. De esta manera, estuvieron presentes en todo el proceso de las Eliminatorias al Mundial 2026.

En aquel entonces, Jean Marcel Robilliard, quien fue Secretario General de la FPF, mencionó que la empresa internacional también se encargará de las selecciones menores, selección femenina, futsal, fútbol playa y, por primera vez, al equipo de ESports.

La marca que antes vistió al equipo de todos fue Marathon, que estuvo desde el 2018 hasta el 2022. El acuerdo inicio después del Mundial Rusia 2018, torneo en el que el combinado peruano no pudo pasar de la fase de grupos. La primera competencia oficial fue la Copa América 2019.

