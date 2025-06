La Selección Peruana no atraviesa por un buen momento desde hace tiempo y por más que las matemáticas nos digan que llegar el Mundial del 2026 todavía es posible, nuestra posición en la tabla nos golpea como una bofetada de realidad. En medio de esto, el empate sin goles ante Colombia sirve para la estadística y como una razón más para pensar en todo lo malo que se hizo en el pasado reciente con la mala elección de los entrenadores.

Ahora con Óscar Ibáñez en el banquillo, sin hacer mucho logró que parte del equipo recupere la memoria y se sienta más cómodo en el campo, algo que se confirmó en algunos pasajes del partido en Barranquilla. Así pues, con el resultado puesto y previo al retorno a Lima, Carlos Zambrano dio la cara y expresó sus sensaciones luego de una jornada difícil en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El ‘Káiser’, quien no terminó el encuentro por unas molestias físicas que lo llevaron a ser cambiado en el complemento, comentó que no fue nada y se encuentra en óptimas condiciones, algo que no lo descarta para el duelo de la próxima semana ante Ecuador. Asimismo, dejando del lado el pesimismo, el zaguero de Alianza Lima esperan que puedan seguir siendo competitivos en las tres jornadas que restan en las Eliminatorias 2026.

“Estoy bien, no fue nada grave, solo el cansancio y la fatiga. Fue un partido duro. Creo que Colombia en los últimos minutos nos metió en nuestro arco. Son cosas del fútbol, en el primer tiempo tuvimos la más clara. Vinimos a hacer nuestro partido, fue muy complicado, pero bueno, hay que seguir siendo positivos. Quedan tres partidos y ahora a tratar de terminar de la mejor manera esta Eliminatoria”, manifestó en zona mixta.

Carlos Zambrano es uno de los capitanes de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

En cuanto al desarrollo del partido, Zambrano sostuvo que, si bien Colombia tuvo más tiempo la posesión y por algunos pasajes fue superior territorialmente, no consiguió hacerle daño a Perú más allá de algunos centros que no encontraron algún destinatario en el área. Y es que si revisamos el apartado defensivo, los de Néstor Lorenzo no remataron ni una sola vez a la portería de Pedro Gallese.

“Está claro que jugando de local tienen que salir a buscar el partido. Nosotros tranquilos, a hacer nuestro trabajo. Todo el mundo pensaba que nos iban a ganar fácilmente y no fue así, tuvimos las ocasiones de ganarle. Ya le habíamos ganado en la Eliminatoria pasada y creo que nos hemos ganado ese pequeño respeto en este campo”, agregó.

Eso sí, Zambrano fue autocrítico sobre la poca puntería que están teniendo en los metros finales, precisamente en los partidos donde las chances de gol son escasas. Recordemos que Edison Flores tuvo la oportunidad de poner el 1-0, pero Kevin Mier se lo impidió. “Defensivamente, Perú está haciendo las cosas bien, pero lamentablemente no estamos siendo efectivos. Son cosas que te cuestan”, añadió.

Carlos Zambrano podría estar disputando su última Eliminatoria con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Por último, lejos de buscar excusas en el intenso clima de Barranquilla, el ‘León’ apuntó a mejorar en lo que resta del proceso –la próxima recibimos a Ecuador en el Estadio Nacional– y aprovechar la aparición de chicos como César Inga, Erick Noriega y Luis Ramos, quienes tuvieron minutos ante Colombia. Además, aseguró que el recambio generacional se dará tarde o temprano, viendo la edad de los actuales referentes de la Selección Peruana.

“Fuera del clima, el partido fue un poco favorable para nosotros. Hicimos nuestro partido, tuvimos para ganarlo y nadie se esperaba, no daban ni un sol por notrosos sinceramente. Hay que ser positivos, no venimos en un buen momento, este grupo viene arrastrando tres Eliminatorias y casi la mitad del equipo tiene más de 34. El recambio va a llegar en cualquier momento y nos van a ayudar mucho”, sentenció.

Perú ha tenido tres técnicos en las Eliminatorias 2026. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

Luego de empatar por 0-0 con Colombia, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Ecuador en Lima, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 de las Eliminatorias 2026. Dicho duelo está programado para este martes 10 de junio desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para la señal abierta en todo el territorio peruano, mientras que por cable será televisado en Movistar Deportes, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

