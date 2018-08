Carlos Zambrano es el segundo peruano que defenderá la camiseta de FC Basilea de Suiza [FOTOS]

Un día después de que Ricardo Gareca oficializara la lista de convocados a la Selección Peruana, Carlos Zambrano sorprendió a muchos al ser presentado como flamante fichaje de FC Basilea de Suiza, tras su discreto paso por Paok de Grecia. De esta manera, el defensa será el segundo peruano en ponerse los colores del histórico ‘RotBlau’.

En 1974, Teófilo Cubillas se puso la camiseta de Basilea, para conformar la selección de América, en el marco del partido benéfico contra una selección de figuras europeas. El ‘Nene’ marcó dos goles y, rápidamente, el empresario Ruedi Reisdorf hizo de todo para incorporarlo al club suizo.

“Yo no sabía cuál era mi valor real en el mercado de fichajes. Cuando me preguntaron qué cuánto costaría mi traspaso, improvisé: 100 mil dólares. Poco tiempo después, recibí una llamada telefónica de Reisdorf… ¡desde Lima! Había venido para pagar a mi club los 100 mil dólares estipulados y para llevarme con él de inmediato a Basilea. Yo no me quería marchar, así que le pedí al presidente del Alianza que me sacara de aquel embrollo. Enseguida mi precio subió hasta los 300 mil dólares. Para nuestra sorpresa, Reisdorf pagó aquella suma”, recordó Teófilo Cubillas a “The FIFA weekly”, revista semanal del ente rector del fútbol mundial.

Carlos Zambrano dio el batacazo del mercado de fichajes: es nuevo jugador del Basilea de Suiza

Teófilo Cubillas se fue de Basilea a los seis meses de su llegada, pues el ‘Nene’ no se adaptó al frío, la nieve y las costumbres locales. Tampoco pudo soportar el mal ambiente que se generó en la interna del club. Sin embargo, el crack de la Selección Peruana fichó por el FC Oporto.

Con la llegada de Carlos Zambrano a FC Basilea. La liga suiza tendrá la presencia de tres peruanos, junto a Jean Pierre Rhyner (Grasshopper) y Alexander Succar (Sion).