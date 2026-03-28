Adrián Quiroz casi marca el descuento de Perú vs. Senegal con una gran jugada individual. (Video: América TV)
Adrián Quiroz casi marca el descuento de Perú vs. Senegal con una gran jugada individual. (Video: América TV)

La ocasión más clara de Perú llegó desde los pies del volante de Los Chankas con formación en Universitario de Deportes, quien encontró el balón dentro del área y no dudó en rematar de primera. Su disparo llevaba dirección de gol, pero el arquero de Senegal alcanzó a rozarlo, desviando su trayectoria lo justo para que termine estrellándose en el palo. Fue la jugada más peligrosa del conjunto peruano en todo el encuentro, en un partido donde le ha costado generar situaciones. Hasta el momento, Senegal se impone 2-0 sobre Perú en Francia, marcando diferencias claras en el desarrollo del juego.

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