La selección peruana suma una nueva cara en su proceso de renovación. Adrián Quiroz se convirtió en una de las principales novedades tras ser convocado por primera vez a la ‘Bicolor’, premio a su gran presente en la Liga 1 2026 con Los Chankas. El volante de 26 años vive el mejor momento de su carrera. Y ahora tendrá la oportunidad de mostrarse a nivel internacional.

El mediocampista no ocultó su emoción tras su convocatoria. “He cumplido un sueño al ser convocado a la selección”, expresó, dejando en claro lo que significa este llamado en su carrera. Para Quiroz, este momento representa años de esfuerzo y sacrificio pasando de disputar Liga 2 a Selección Peruana de Fútbol.

El camino no ha sido sencillo para el jugador nacional. Hace algunos años, incluso estuvo cerca de dejar el fútbol por falta de oportunidades. “Quise dejar de jugar porque estaba sin club”, confesó sobre uno de los momentos más duros de su vida. Sin embargo, el apoyo de su familia fue clave para seguir adelante. Hoy, esa historia tiene un giro totalmente distinto.

Su presente con Los Chankas ha sido determinante para esta convocatoria. Quiroz ha sido titular en todos los partidos del Apertura, destacando por su capacidad para asociarse y generar juego en el mediocampo. Este rendimiento no pasó desapercibido para el comando técnico y terminó siendo incluido en la lista para los amistosos internacionales.

El llamado también llega en un momento de renovación dentro de la selección peruana. Bajo la dirección de Mano Menezes, se busca ampliar el universo de jugadores y darle oportunidad a nuevos talentos del torneo local. En ese contexto, Quiroz aparece como una apuesta interesante, su perfil encaja en la idea de refrescar el equipo.

Además, el mediocampista también destacó la motivación de compartir vestuario con referentes. “Me motiva encontrarme Yotún”, comentó, resaltando la importancia de convivir con jugadores de experiencia, algo que el entrenador de la selección considera muy importante.

Con este panorama, Adrián Quiroz inicia un nuevo capítulo en su trayectoria. De estar cerca del retiro a cumplir el sueño de vestir la camiseta nacional. Ahora, el reto será aprovechar esta oportunidad. Y demostrar que tiene lo necesario para quedarse en la selección peruana.

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