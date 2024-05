En medio de la definición del Torneo Apertura y la fase de grupos para los equipos peruanos que participan en torneos internacionales, además del cierre de temporada para los jugadores en el extranjero; Jorge Fossati ya está trabajando en la Videna, enfocado en el reto de la Selección Peruana en la Copa América de Estados Unidos. Antes de este torneo, tendrá la oportunidad de disputar dos amistosos, que le servirán para definir la lista final que presentará para el torneo de selecciones. Se espera que esta lista no varíe mucho respecto a los convocados para enfrentar los compromisos contra Paraguay y El Salvador. En esta ocasión, seleccionar a los jugadores será más desafiante para el DT, ya que a estas alturas del año el panorama es diferente al que se encontró en su primera convocatoria, principalmente debido al rigor de la temporada.

Hasta ahora, solo hay un jugador prácticamente descartado al 90% para la convocatoria de Fossati. Se trata de Yoshimar Yotún, quien sufrió una lesión grave. Aunque aún no se ha confirmado el tiempo que estará fuera de las canchas, todo indica que serán varios meses. Luego, tenemos a un grupo de cinco jugadores que están lesionados o en proceso de recuperación, pero aún no han vuelto a su mejor forma física y de juego. Por último, consideramos a aquellos que podrían reintegrarse tras no ser considerados en los primeros partidos del 2024 con la selección peruana.

El problema de perder a Yotún

Han pasado siete días desde que Yoshimar Yotún tuvo que abandonar el terreno de juego en el Estadio Mansiche de Trujillo debido a una lesión grave en la rodilla izquierda. Las primeras pruebas realizadas por el cuerpo médico de Sporting Cristal indicaron un compromiso ligamentario. Aún están a la espera de que la inflamación en la rodilla disminuya para realizar más pruebas y determinar la gravedad de la lesión y obtener un diagnóstico preciso.

Debido a la naturaleza de la lesión en los ligamentos, se estima que el capitán celeste requerirá al menos de 4 a 6 meses de recuperación. Esto dependerá de si se decide realizar una intervención quirúrgica u otro tipo de tratamiento. En Sporting Cristal, la expectativa es que no podrán contar con el experimentado futbolista durante el resto del año o gran parte del Torneo Clausura. Por ello, ya están considerando la posibilidad de fichar a un jugador en su reemplazo, ya sea nacional o extranjero, utilizando posiblemente el sexto cupo extranjero para cubrir la posición de Yoshimar Yotún. Todo esto confirma que el volante es el primer excluido de la Selección Peruana para sus siguientes compromisos.

Yoshimar Yotún sufrió una lesión en su rodilla.(Foto: Sporting Cristal)

Las dudas

Hemos identificado a cinco jugadores habituales en las convocatorias, así como a otros que Fossati consideró en su primera llamada, pero que no han participado en los últimos encuentros con sus equipos debido a lesiones. Algunos, como Renato Tapia, ya han recibido el alta médica, mientras que otros aún no tienen una fecha clara de regreso a la actividad futbolística. Además, el bajo ritmo de juego podría afectar su inclusión en la lista final de la ‘Blanquirroja’,

Renato Tapia

El último partido oficial de Renato Tapia con el Celta de Vigo fue el 31 de marzo. Sin embargo, ese día solo disputó 45 minutos contra el Rayo Vallecano. Durante todo el mes de marzo estuvo fuera de los campos debido a una lesión muscular en el muslo derecho, de la cual tuvo una recaída en abril. Aunque todo eso ya quedó atrás. El volante peruano ha recibido el alta médica y ha participado en entrenamientos con el plantel gallego. Se espera que pueda ser incluido en la lista de convocados para el siguiente encuentro ante el Atlético de Madrid. Con medio tiempo de juego en más de 60 días, Fossati espera que Tapia pueda acumular el mayor número de minutos posibles en los cuatro encuentros restantes de LaLiga.

Renato Tapia busca llegar a sumar minutos en el cierre de LaLiga. (Foto: Agencias)

Paolo Guerrero

La estrella de César Vallejo solo ha jugado 46 minutos en los últimos cuatro partidos del equipo trujillano. Según el cuerpo médico del club universitario, Paolo Guerrero presenta un desgarro muscular y el tiempo de recuperación es de dos semanas y media. Esto sugiere que podría volver a jugar hacia finales de mayo, muy cerca de la fecha en que Fossati dará a conocer la lista de convocados. Habrá que ver si no sufre una recaída y en qué condiciones físicas puede llegar para ser considerado como una opción en el ataque del combinado nacional.

Paolo Guerrero está recuperándose de una lesión para volver a jugar por Vallejo. (Foto: Agencias)

Christian Cueva

Actualmente, Christian Cueva se encuentra en periodo de recuperación de la parte física. Tras someterse a un tratamiento en Barcelona de su rodilla derecha, el jugador ya cuenta con el visto bueno del cuerpo médico para empezar a realizar trabajos con balón. Se viene entrenando en la Videna, seguido y monitoreado por el cuerpo médico y técnico de Fossati. A pesar de no tener equipo, el seleccionador nacional no descartó totalmente a ‘Aladino’ para su siguiente lista de convocados.

Christian Cueva ya se reunió con Fossati mientras se pone a punto en la Videna. (Foto: Agencias)

José Rivera

A mediados de abril, en el duelo ante Sport Boys, fue la última vez que José Rivera jugó con Universitario. Después de un gran comienzo de temporada, el ‘Tunche’ sufrió una lesión en el hombro que lo ha dejado fuera de los últimos cuatro encuentros con los cremas. Se sabe que su proceso de recuperación está siendo llevado con precaución y aún no hay una fecha exacta para su regreso. Si todo sigue según lo planeado, podría volver a sumar minutos contra Botafogo, después del partido contra Sporting Cristal. Esta incertidumbre también le puede jugar en contra de su convocatoria.

Christofer Gonzáles

Han transcurrido siete días desde que Christofer Gonzáles disputó su último partido con Universitario. No pudo completar el partido contra Liga de Quito en el inicio de la Copa Libertadores debido a un desgarro de segundo grado que lo ha mantenido fuera de las canchas. A pesar de que se estimó que estaría inactivo por un mes, aún no ha estado a disposición de Fabián Bustos. Si en la primera convocatoria de Fossati, ‘Canchita’ no fue considerado, sus posibilidades de llegar a la Copa América disminuyen aún más al no estar en plena recuperación de una lesión complicada y sin ritmo futbolístico.

Carlos Ascues

Carlos Ascues sufre un desgarro muscular, al igual que su compañero de equipo Paolo Guerrero. El tiempo estimado para que esté nuevamente en los campos de juego también es de dos semanas y media. El central no ha podido jugar los últimos cuatro partidos del equipo ‘Poeta’ y también estaría de vuelta a fines de mes. Es un jugador del gusto de Fossati, que incluso fue titular en el partido contra Nicaragua. Habrá que esperar cómo va su recuperación y si el DT lo convoca, ya que ahora tiene más alternativas para la zaga central, como Carlos Zambrano.

Las variantes

En la primera convocatoria de Jorge Fossati, hubo varias sorpresas, ya sea por la inclusión de nombres nuevos o poco habituales. También llamó la atención la ausencia de algunos jugadores con mucha trayectoria en la selección, incluso participantes en la Copa del Mundo Rusia 2018. El motivo de sus ausencias pudo ser tanto físico como deportivo. Sin embargo, la situación actual podría llevar a su inclusión para reemplazar a jugadores que no estén en óptimas condiciones físicas.

Carlos Zambrano

Hoy el presente de Carlos Zambrano es totalmente distinto al de antes del primer llamado de Jorge Fossati. El ‘León’ lleva seis partidos seguidos jugando en Alianza Lima, siendo titular indiscutible y demostrando que está en un alto nivel, como lo ha mostrado en la Copa Libertadores. Es así que su convocatoria se hace factible, ya que esta vez se encuentra con ritmo futbolístico que no pudo tener a inicios de año tras haber sido apartado del primer equipo blanquiazul.

Carlos Zambrano es titular indiscutible en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Pedro Aquino

Una lesión en la rodilla derecha impidió que Pedro Aquino terminara la temporada con Santos Laguna. Sin embargo, ya se encuentra totalmente recuperado y se pondrá a punto en los siguientes días, cuando empiece la pretemporada del equipo mexicano. Actualmente está de vacaciones en nuestro país, pero aprovechó para ir a la Videna y conversar con Jorge Fossati, quien ya lo tiene bien visto. Fossati sabe que el perfil de Aquino, tanto en marca como en distribución, es acorde al pivote con el que suele jugar.

Pedro Aquino fue operado con éxito y está disponible para ser convocado. (Foto: Santos Laguna)

André Carrillo

Su ausencia llamó la atención en los amistosos de marzo. Aunque semanas antes de anunciar los convocados, Al-Qadisiyah reportó una lesión de la ‘Culebra’, días después, jugó más de 80 minutos en el ascenso árabe. Se pensó que Fossati prefirió dejarlo fuera para que pueda recuperar su mejor nivel físico y tener la oportunidad de observar nuevos jugadores. A puertas de la Copa América y sin problemas físicos, el regreso de Carrillo parece una realidad.

André Carrillo viene teniendo regularidad con el Al Qadisiyah de Arabia. (Foto: Al Qadisiyah)

Raúl Ruidíaz

La decisión de no convocar a Raúl Ruidíaz para la fecha FIFA anterior fue netamente por decisión técnica. El delantero de Seattle Sounders estaba recibiendo minutos en la MLS, aunque el torneo apenas comenzaba y la ‘Pulga’ aún no había destacado. Hoy en día, su presente es destacado, con seis goles en 11 partidos, incluyendo dos dobletes. Junto a Alex Valera, es el delantero peruano con mejor promedio de gol en el último mes. Estos registros podrían animar a Fossati a darle una oportunidad para probarlo en el ataque nacional.

Raúl Rudíaz es la gran figura actual del Seattle Saunders. (@SoundersFC)

