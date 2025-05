Cuando César Inga todavía era menor de edad e iniciaba su carrera en el ‘fútbol macho’ de la Copa Perú, jamás se imaginó todo lo que ha conseguido hasta el día de hoy. Su reciente convocatoria a la Selección Peruana es la perfecta coronación para un futbolista que se hizo a punta de esfuerzo y a quien nadie le regaló nada, que bregó desde muy abajo para llegar hasta donde está y ahora tendrá la oportunidad demostrar su calidad en la Videna.

Su llamado por parte de Óscar Ibáñez no es una casualidad ni una obligación por el tan mencionado recambio generacional, sino la respuesta perfecta a un rendimiento que comenzó a crecer partido a partido hasta convertirse en un indiscutible en la zaga central de Universitario de Deportes. Y es que por más hoy Aldo Corzo no está al 100 %, no es lo único que explica su continuidad en tienda crema.

Aunque en principio lo trajeron para pelear un puesto como carrilero por izquierda, su polifuncionalidad le permitió rotar en diversas posiciones, llegando a jugar como lateral y stopper por ambos lados. Eso fue un plus para convencer a Fabián Bustos cuando todavía era técnico de la ‘U’, y luego a Jorge Fossati tras su regreso.

En lo que va de la temporada, Inga ha disputado 13 partidos entre Liga 1 Te Apuesto y Copa Libertadores, siendo titular en 12. Por si fuera poco, como una demostración de su importancia en el equipo, ha sido inicialista en todos los partidos de los merengues en la Libertadores, destacando por su intensidad para la marca y despliegue físico cuando le toca trepar desde su posición.

César Inga llegó a Universitario tras cuatro temporadas en ADT. (Foto: Getty Images)

Si solo contabilizamos sus números en la Copa Libertadores, el polifuncional futbolista registra 3.6 entradas por partido, 5.4 balones recuperados y 3.4 despejes. Además, gana el 58 % de sus duelos y el 60 % si solo nos guiamos por los duelos terrestres. Si bien en ADT mostraba mucho margen de mejora en tareas defensivas, en Universitario ha ido puliendo esos detalles.

Claramente desde la Selección Peruana le han hecho un seguimiento especial y conforme fue acercándose la fecha para conocer la convocatoria, se confirmó que convenció del todo a Óscar Ibáñez. Ahora que el técnico de la ‘Bicolor’ lo tendrá en la Videna después del partido entre Universitario y River Plate, podrá conocerlo más de cerca y saber sus aspiraciones en el mediano y largo plazo.

Todavía no es seguro que Inga sume minutos contra Colombia o Ecuador, pero ya es un paso importante que se una a una convocatoria por las Eliminatorias. Hace poco, en una entrevista con Fútbol Como Cancha, habló de su deseo de llegar a la ‘Blanquirroja’. “Todo jugador que inicia en esta carrera sueña con llegar a la selección, vestir los colores de su país. Solo espero seguir por este camino”, dijo aquella vez. Con 23 años, llegó el momento de que demuestre que puede quedarse.

César Inga registra 13 partidos con Universitario en la temporada 2025. (Foto: Universitario)

¿Cuándo serán los próximos partidos de la Selección Peruana?

Después de la última derrota por 1-0 a manos de Venezuela, la Selección Peruana quedó prácticamente fuera de carrera en las Eliminatorias 2026, pues solo un repunte histórico y sin precedentes cambiaría el panorama en lo que resta del proceso. Así pues, la CONMEBOL confirmó el calendario para la fecha doble de junio, en donde chocaremos con Colombia y Ecuador.

Según la información del máximo ente rector del fútbol sudamericano, el primer encuentro de esta jornada doble ante Colombia se llevará a cabo el viernes 6 de junio desde las 3:30 p.m., donde visitaremos al seleccionado cafetero en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.

Luego, por la jornada 15 de las Eliminatorias 2026, la Selección Peruana recibirá a Ecuador en Lima, el martes 10 de junio desde las 8:30 p.m. Ojo, este será el penúltimo encuentro de local que disputará la ‘Blanquirroja’ en el Nacional, pues aún le resta el choque con Paraguay.

