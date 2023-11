La última temporada de Christian Cueva en Alianza Lima fue de las peores de su carrera, pues no supo estar a la altura de las exigencias del club y todo el esfuerzo que hicieron para conseguir su cesión desde el Al Fateh de Arabia Saudita. Este escenario, sumado a la lesión en la rodilla que aqueja desde marzo, lo alejó de la Selección Peruana y lo privó de la posibilidad de ayudar al equipo en este mal arranque (un punto en seis fechas) en las Eliminatorias Norteamérica 2026.

Sin embargo, pese a tener el futuro incierto tras la finalización de su préstamo al cuadro victoriano, ‘Aladino’ quiere volver a ser el de antes, aquel jugador atrevido y que fue clave en la ‘Blanquirroja’ durante el pasado reciente. Así pues, durante las últimas horas se hizo viral un video en donde se le ve revisando sus mejores jugadas acompañado de un amigo, dejando un mensaje sobre su futuro.

Su acompañante menciona la frase “siete meses y volvemos”, a lo que él responde: “un reclame”. Esto, evidentemente, generó muchos comentarios por parte de los hinchas. Están quienes desean que se recupere para que pueda aportar a la Selección Peruana, mientras que hay otros que consideran que no debería tener una nueva oportunidad dadas sus últimas indisciplinas en Alianza Lima.

Lo cierto es que por ahora el futuro de Christian Cueva es incierto, ya que en teoría debería volver al Al Fateh. De momento, el mediocampista, nacido en Huamachuco, se encuentra en México junto a su familia, ya que viajó a dicho país para festejar su cumpleaños número 32, celebrado el pasado jueves 23 de noviembre.

¿Existe la posibilidad de que continúe en Alianza Lima? Alejandro Restrepo, flamante entrenador de los ‘Íntimos’, fue consultado sobre las opciones que tiene de seguir en el equipo y este evitó citar su nombre, pero sí habló del plantel ‘blanquiazul’ en general. Recordemos que el colombiano trabajará junto a Bruno Marioni, director de Fútbol Profesional, en los fichajes y renovaciones.

“Hay muchas situaciones que hay que hablar, no solo de ellos dos (Christian Cueva y Andrés Andrade), sino de otros futbolistas del plantel. Debemos analizar qué es lo mejor para Alianza Lima y tomar las decisiones correctas. Esto tiene que ver con conversaciones, reuniones y ver qué es lo mejor para el futbolista. Ver en qué puntos están ellos y definir si desean continuar. Seguramente todas las decisiones que se tomen va a ser con la mejor intención de que Alianza sea más grande y competitivo”, sostuvo.

¿Cuál es la lesión que tiene Christian Cueva?

Si bien Alianza Lima nunca emitió un comunicado oficial sobre la lesión que aqueja Christian Cueva, Depor pudo conocer que padece una rotura de ligamentos y que desde que la sufrió, en marzo de este año, decidió no operarse. Durante todo este tiempo solo ha venido trabajando de manera diferenciada y con terapias que le permitieron seguir jugando, pero a una exigencia menor.

Uno de los que sí se refirió a este tema fue Juan Carlos Oblitas, director general de Fútbol de la FPF. “En el caso de Christian, he conversado con él. Tiene un problema en la rodilla; puede jugar, pero también lo limita para trabajos. Por eso no está en las mejores condiciones físicas. Quizás no ha hecho lo correcto con el tema de la Selección Peruana, por lo que su no llamado es una cuestión netamente técnica”, reveló en octubre tras la primicia de este diario.





