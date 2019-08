"Contratar a Christian Cueva fue el mayor error de Santos del siglo", afirmó periodista de ESPN

La millonaria contratación de Christian Cueva por el Santos de Brasil hoy genera polémica en la prensa de ese país. También la realidad por la que hoy atraviesa el volante de la Selección Peruana , Jorge Sampaoli no lo tiene más en sus planes y el club lo quiere vender a como dé lugar pero busca un club que pague 7 millones de dólares.

William Tavares, periodista de ESPN de Brasil dijo que "contratar a Christian Cueva fue el mayor error de Santos del siglo". La cadena internacional afirmó que el peruano no ha anotado goles y tampoco tiene asistencias en los 9 partidos que jugó.

"No recuerdo no recuerdo un error tan grande. Tiene un valor absurdo, ¿verdad? No recuerdo que Santos haya contratado a un jugador de este nivel, ¿verdad? Sabía que tenía un problema, pero fuiste allí e hiciste un trato, sabía santos que iba a salir lastimado", añadió el periodista de ESPN.

Las estadísticas de Christian Cueva. (ESPN) Las estadísticas de Christian Cueva. (ESPN)

Ahora Santos está buscando la venta de Christian Cueva en las próximas semanas, pero se encuentra con una traba para negociar al volante de la Selección Peruana. El acuerdo de préstamo con Krasnodar de Rusia es el principal obstáculo para el club de Brasil.



Como se ha informado, Christian Cueva está en préstamo hasta el 30 de enero de 2020, y el acuerdo tiene una cláusula de compra obligatoria de $ 7 millones ($ 27.5 millones al precio actual) en cuatro cuotas anuales. Santos lo tiene que vender por los 7 millones y no encuentra club interesado en pagar esa cantidad.

Santos confirmó que Christian Cueva no está en los planes de Jorge Sampaoli. (América TV)

