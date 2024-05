La convocatoria de Christian Cueva a los amistosos de la Selección Peruana refleja el respaldo de Jorge Fossati en su proceso recuperación, sumado a una posible inclusión en la nómina final para la Copa América. Para el volante, ello es una motivación para volver al fútbol y, tras estar al 100%, conseguir un nuevo equipo. En conferencia de prensa, contó cómo vienen siendo los entrenamientos y cuál es objetivo a corto plazo.

“Estoy contento por la oportunidad de estar acá en la selección. Recién conocí al ‘profe’ Fossati en enero y hoy en día me siento muy agradecido con él, con todo su comando técnico. Independientemente de lo que pueda suceder, yo estoy feliz porque me ayudaron en un momento que realmente lo necesitaba. Eso lo voy a llevar siempre en mi corazón, en mi mente. La forma en cómo me está valorando el ‘profe’, yo estoy seguro que va a traer recompensas”, declaró.

“Es un privilegio conocer personas como el ‘profe’ no pasa siempre. Lo dije cuando estuvo Ricardo por acá, igual con Juan. Hoy el presente es esto, no me apuro ni presiono para nada. Quiero disfrutar y hacer las cosas bien, con respecto a lo que es mi trabajo. He tenido todas las herramientas para salir adelante de este mal momento que estaba pasando”, agregó.

Christian Cueva podría disputar la Copa América 2024. (Foto: Selección Peruana)

Christian también aprovechó para dar algunos detalles de su futuro futbolístico y despejar rumores que lo vinculan a algún equipo: Voy a responder a las ofertas cuando esté al 100%, sin mentirle a nadie”. Cabe recordar que el ex Alianza Lima no juega un partido oficial desde el mes de octubre de 2023.

A su vez, Cueva contó que su recuperación viene dándose de la mejor manera y, junto al respaldo de sus compañeros, se encuentra motivado para lo que se viene. Con 34 años de edad, buscará jugar una nueva Copa América, la cual sería su quinta participación.

“Feliz por la recuperación y el avance que estoy teniendo. Vengo disfrutando estar con el grupo. Soy feliz pensando que mi regreso al fútbol sea de la mejor manera, es lo que más deseo. Lo disfruto con mucha responsabilidad y la lesión va avanzando de la mejor manera”, contó.





¿Cuándo juegan Perú vs. Paraguay?

El siguiente reto de la Selección Peruana, antes de viajar a Estados Unidos para quedar concentrado de cara a la Copa América, será ante Paraguay en el Estadio Monumental. Este duelo está programado para jugarse el próximo viernes 7 de junio. Las entradas ya están a la venta. Los precios varían desde 79 soles hasta 209 soles, dependiendo de la ubicación.

¿A qué hora juegan Perú vs. Paraguay?

Perú vs. Paraguay está pactado para iniciar desde las 8:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m., en México a las 7:00 p.m., mientras que en España a las 3:00 a.m. del sábado 8 de junio.

¿En qué canales ver Perú vs. Paraguay?

Perú vs. Paraguay será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV. Además, América TV y ATV lo transmitirán en la señal abierta. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del nuevo reto de la Blanquirroja. No te lo pierdas.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Después de enfrentar sus encuentros amistosos previos a la Copa América 2024 contra Paraguay y El Salvador el 7 y 14 de junio, respectivamente, la Selección Peruana se reunirá en Estados Unidos con los 26 jugadores convocados por Jorge Fossati. En este prestigioso torneo continental, formaremos parte del Grupo A, compartiendo grupo con potencias como Argentina, Chile y Canadá. Cabe destacar que Canadá aseguró su lugar en la Copa América tras vencer por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la Concacaf.

Nuestro primer desafío en esta emocionante competición será contra la selección chilena, dirigida por el experimentado Ricardo Gareca. Este enfrentamiento está programado para el 21 de junio y se llevará a cabo en el imponente AT&T Stadium en Arlington, Texas. Será un encuentro lleno de expectativas y emoción, donde la ‘Bicolor’ buscará dar lo mejor de sí para iniciar con buen pie su participación en este torneo internacional.





