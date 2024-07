El último lunes 22 de julio, Jorge Fossati compareció ante los medios de comunicación y dio su balance tras la participación de la Selección Peruana en la Copa América 2024, de donde se despidió en fase de grupos luego de solo sumar un punto y quedar por detrás de Chile, Canadá y Argentina (ocupamos el último lugar). En ese sentido, el director técnico uruguayo tenía varios puntos para comentar –y aclarar– con respecto a la Bicolor, no solo desde el plano estrictamente futbolístico, sino también desde otras aristas externas que de alguna manera alterarían la tranquilidad del equipo pensando en lo que se viene en el futuro inmediato.

El reinicio de las Eliminatorias 2026 está a la vuelta de la esquina y era necesario conocer la perspectiva del ‘Nono’, sobre todo porque después de un desempeño tan pobre en un torneo donde nos había ido bien en sus últimas ediciones, el contexto requería que alguien diera la cara para poner las cosas sobre la mesa y analizarlas. Así pues, esto dio como resultado una larguísima conferencia de prensa en la que el ‘charrúa’ expuso sus sensaciones tras lo hecho en Estados Unidos, teniendo como eje central una valoración positiva pese a la temprana eliminación. Como él mismo lo expresó: “El vaso medio lleno”.

Asimismo, Jorge Fossati respondió a preguntas individuales sobre determinados futbolistas, tales como Christian Cueva, André Carrillo, Renato Tapia, Bryan Reyna y Joao Grimaldo. El estratega de 71 años no quiso dejar ni un tema suelto, por más que en algún pasaje de su diálogo con la prensa se sintió aludido por considerar que estaban malinterpretando sus afirmaciones, especialmente cuando cuestionaron el hecho de que solo estuviera mencionando las cosas buenas de su balance. Según su apreciación, también hay puntos que le preocupan a él y a su comando técnico, pero que eso no quita que haya disipado muchas dudas desde que asumió el mando del equipo hasta el día de hoy. En este fact-checking de Depor vamos a desmenuzar todo lo que se dijo el lunes.

Jorge Fossati llegó a la Selección Peruana tras la salida de Juan Reynoso. (Foto: Selección Peruana)

El balance sin autocrítica

En primera instancia, Jorge Fossati ratificó todo lo que dijo en cada conferencia de prensa que tuvo en los tres partidos de la Copa América. Según su evaluación tras ver la repetición de los encuentros, el rendimiento de la Selección Peruana le dejó varias cosas para rescatar de cara a lo que se viene, más allá de que mucha gente piense lo contrario y prefiera ver “el vaso medio vacío”. El técnico enfatizó en las situaciones de peligro que fueron capaces de generar sus dirigidos, por más que los fríos números reflejen que Perú no anotó un solo gol en el torneo.

Su mirada le dice que, desde la versión de la ‘Bicolor’ que vimos en marzo frente a Nicaragua y República Dominicana, hasta estos resultados negativos en la Copa América, hay un crecimiento que él valora y reconoce como importante. “Como ya dije, yo vi a Perú cada vez más firme, más fuerte, muy competitivo y esto no solo pasa por la observación, sino también porque los números de los partidos ratifican ese crecimiento, ese paso firme con el que venimos y, claro está, cuando hablo de números me refiero específicamente que los números también te dicen cómo fue el partido”, sostuvo.

Si bien Fossati respalda su afirmación en los registros, por mucho que estos digan que hemos rematado más a la portería rival que en el pasado, el funcionamiento colectivo del equipo dice otra cosa y continúa siendo la principal deuda. Contra Chile, por ejemplo, Perú tuvo buenos pasajes cuando los volantes se encontraron y asumieron un rol más ofensivo, como en el caso de Sergio Peña. No obstante, esto fue inconsistente y el 0-0 nos dice que nos faltó tener más calma en los últimos metros. La ‘Roja’, a su vez, tuvo chances en el primer tiempo que tranquilamente pudieron cambiar la historia.

Contra Canadá la cosa cambió un poco, porque la Selección Peruana tuvo un mejor primer tiempo que ante los de Ricardo Gareca y eso se tradujo en una ocasión de gol que no fue concretada: el disparo de Piero Quispe a los 28′. De ahí en más, es innegable que todo cambió con la expulsión de Miguel Araujo a los 59′ y el propio Fossati lo reconoce, cuando afirma que hicimos los méritos suficientes para seguir en la Copa América, pero solo hasta que los partidos fueron normales. “Me hubiera gustado quedarme más, creo que Perú hizo en la cancha, hasta que los partidos fueron normales, los méritos suficientes para seguir. No tengo la menor duda de ello, pero no se dio. Por eso, uno nunca promete resultados. El pelo blanco que tengo no me lo pinto, es de viejo, sé lo que puedo prometer y lo que no. En cuanto a lo que prometimos, estamos tranquilos porque tanto nosotros como los jugadores pusimos todo”, agregó.

Perú cayó por 2-0 ante Argentina en la Copa América 2024. (Foto: Getty Images)

En cuanto al partido con Argentina, Jorge Fossati lo analizó por separado debido a la envergadura del rival y, según él, a condiciones externas que influyeron en el desarrollo del juego. “El partido de Argentina lo dejo aparte, no tengo problema en analizarlo. Primero, Argentina juega la segunda fecha con un día más de recuperación en esas condiciones climáticas; el que hizo una actividad deportiva sabe que es importante, no es un detalle menor. (Argentina) pone un equipo fresco contra nosotros, que algunos llamaron de suplentes (...) Ese equipo fresco, al cual quisimos enfrentar con algún cambio en el sistema para saber si podíamos tener un ataque más fuerte, nos dimos cuenta que tenían un cambio más que nosotros y es algo difícil de disimular (...)”, apuntó.

Aunque en un principio reconoció la superioridad de la ‘Albiceleste’, no dejó de cuestionar las decisiones arbitrales, específicamente en el segundo gol de Lautaro Martínez en donde él vio una infracción previa sobre Aldo Corzo. “Hubo dualidad de criterios, en el partido contra Argentina. A nosotros nos cobraba mancha, supongo que acá habrá sido bien subrayado. No es tema de discusión, es un tema de que las imágenes son elocuentes. Me estoy refiriendo al segundo gol de Argentina, hay una clara falta de Lautaro Martínez sobre Aldo Corzo. No es un contacto de cuerpo con cuerpo, es un brazo estirado sobre la espalda de Aldo Corzo. Ojalá nos esté viendo un árbitro internacional, para ver si me estoy equivocando”, añadió.

Si bien es válido que el entrenador tenga su apreciación sobre cada hecho puntual que sucedió en la Copa América, señalarlo dentro de su análisis hace que parte de lo que dice suene a excusa y, por cómo se dieron las cosas, lo que menos se necesitaba de su balance era eso. Algo que se vio de Jorge Fossati desde sus días como DT de Universitario de Deportes, es que le cuesta mucho ser autocrítico. La crítica interna sirve para poner en perspectiva las cosas y exponerlas en una conferencia de prensa no le resta peso a su análisis, porque no es necesario señalar nombres puntuales para entender que hubo cosas que no se hicieron bien. Defensivamente Perú es un equipo más sólido, eso está claro; pero hay tareas inconclusas en ofensiva que preocupan y el tiempo de aquí hasta el reinicio de las Eliminatorias es limitado. Para cuando lleguen los partidos contra Colombia y Ecuador en septiembre, no habrá justificaciones climatológicas ni arbitrales que valgan.

Los registros de Jorge Fossati al mando de la Selección Peruana.

Todo bien con Renato Tapia

Renato Tapia fue un gran ausente en la Copa América y, aunque sea más fácil decirlo con el diario de lunes, la Selección Peruana lo necesitó. Quizás el resultado final no hubiera cambiado y la eliminación en fase de grupos era inevitable, pero a estas alturas y a este nivel de competencia, ningún equipo se puede dar el lujo de prescindir de un mediocampista así. Todos vimos lo que pasó: la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no fue capaz de asegurarle una póliza ante una posible lesión en el torneo –desde el 30 de junio iba a ser jugador libre y si le pasaba algo en plena competición, la FIFA no estaba obligada a emitir una indemnización–, el mediocampista de 29 años se bajó del avión y no viajó a Estados Unidos.

En ese sentido, estuvo bien que Jorge Fossati aclarase su relación con Tapia, sobre todo por el diálogo que tuvieron previo a su desconvocatoria. Ahora, si el volante continúa sin equipo por más tiempo y eso lo lleva a perder ritmo de competencia pensando en septiembre, es una situación que escapa de las manos del ‘Nono’ y ahí su llamado podría estar en riesgo. Incluso si lo cita, está claro que no llegará al 100 %. “Cómo está mi relación... bien (...) Siempre dije que era un jugador que consideraba importante, desgraciadamente se dio un hecho coyuntural, el tema del famoso seguro. No sé si en definitiva fue el único tema (...) pero yo no le cerraba las puertas ni a Renato ni a nadie de los que no estuvo. Mi preocupación principal hoy pasa, con Renato y con otros, que nos puede jugar en contra para septiembre, que estén sin clubes o sin fútbol”, aseveró el ‘charrúa’.

Renato Tapia se quedó sin equipo tras no renovar con Celta de Vigo. (Foto: Getty Images)

El futuro de Christian Cueva: le toca hacer su parte

El tema de la salida nocturna de Christian Cueva y André Carrillo tenía que ser tocado sí o sí. En primer lugar, Jorge Fossati contextualizó su relación con ‘Aladino’ y cómo fue el trato que tuvo desde que decidió unirlo a su proyecto, más allá de que estaba sin club y saliendo de una lesión. “El caso de Christian es especial, que se dio por la situación que estaba atravesando, por ser quien es. Nunca lo oculté. Pero como persona, como profesional, él estaba sin club, lesionado, y lo que tratamos de hacer fue apoyarlo y en ese sentido la Federación se portó de maravillas (...) Christian no estaba en condiciones, incluso tuvo propuestas, pero no estaba en condiciones de sumarse a ningún club porque su físico no estaba bien. Todo eso se fue solucionando y llegó muy al filo, pero llegó a incorporarse a los entrenamientos del grupo; repito, muy al filo. Y por eso determinamos que fuera parte del plantel”, explicó.

Luego, el uruguayo confirmó que Cueva ya no seguirá entrenando en la Videna como sí lo hizo previo a la Copa América, porque ya está del todo recuperado y le corresponde a él hacerse cargo de su futuro, el cual implica conseguir club cuanto antes. “Todo ese periodo terminó cuando acabó la Copa América porque ahora está sano, está en condiciones de sumarse a un plantel y por otra parte ni siguiera lo podemos ayudar demasiado o prácticamente nada porque, como se dijo al principio, la Videna está en destrucción, no teníamos dónde entrenarlo. Pusimos todo de nuestro lado y él también para tratar de recuperar a un jugador especial, que estaba viviendo un momento anómalo. Nuestra parte está hecha... él puso mucho para conseguirlo”, acotó.

Si bien desde el lado humano se reconoció como valioso este apoyo que recibió Christian Cueva por parte del comando técnico de la Selección Peruana, suena un poco contradictorio que lo hayan respaldado abiertamente para tenerlo a punto para la Copa América, pero que no sea así para lo que el propio Jorge Fossati considera su verdadera misión al mando de la ‘Blanquirroja’: las Eliminatorias. Dicho esto, los números reflejan que el volante de 32 años viajó a Estados Unidos sin estar al 100 %: solo disputó 11′ contra Canadá y 13′ ante Argentina. Algo no cuadra del todo. Por último, está claro que el ‘Nono’ no quiso darle más vueltas a la salida que tuvo con André Carrillo: “No quiero representarlo como que Christian antes cometía errores, y ahora no comete más (...) Ahora escapa de nuestras manos porque la siguiente fase es que se una a un plantel y juegue, no se lo podemos dar. Por lo tanto, lejos de arrepentirnos de haberlo ayudado, estamos agradecidos de Dios que nos haya puesto en el camino”, agregó.

Finalmente, cerrando su apreciación sobre las imágenes de Cueva y Carrillo que se difundieron, Fossati aseguró que no se iba a referir a ningún caso en particular, porque eso no sucedió mientras estaban concentrando con la Selección Peruana. “Lo último. En las tres o cuatro semanas que tuvimos, no hubo ningún problema de disciplina de nadie. Como digo, no es lo que yo diga, hay muchas personas en la delegación que pueden corroborar lo que estoy diciendo. Luego, que se desarma la delegación, yo puedo tener mi opinión de lo que me parece que está bien y de lo que me parece que no está bien, pero cada uno tiene su personalidad. En un grupo de personas, estoy seguro de que no todos demostrarían cómo se sienten de la misma forma. Yo tengo mi manera de ser y de pensar pero no me voy a referir a ningún caso en especial, cuando no están bajo nuestras órdenes”, aclaró.

Christian Cueva continúa sin equipo tras la Copa América 2024. (Foto: Getty Images)

¿Cueva antes que Grimaldo?

Joao Grimaldo, junto a Piero Quispe y Bryan Reyna, fueron parte de la nueva sangre que llevó la Selección a la Copa América. Con 29.1 años, la ‘Bicolor’ tuvo el plantel más longevo del torneo y uno esperaba que dentro de todo, los nombres mencionados tuvieran más oportunidades para mostrarse. No obstante, solo el de Pumas UNAM terminó siendo titular en los duelos frente a Chile y Canadá, perdiendo su lugar en el cierre de la fase de grupos contra Argentina, sin siquiera ingresar como pieza de recambio. El de Belgrano de Córdoba, por su parte, sumó minutos ante la ‘Roja’ y fue inicialista en la caída a manos de la ‘Albiceleste’.

Los problemas físicos con los que llegó a Estados Unidos pudieron haber complicado al ‘Picante’. Sin embargo, Grimaldo estuvo en toda su plenitud y previamente había demostrado darle variantes interesantes al 3-5-2 de Perú, partiendo como interior por izquierda y no como extremo, posición en la que juega en Cristal. En ese sentido, que el futbolista de 21 años solo haya sumado 19 minutos contra Chile y ni siquiera haya entrado como variante en los dos siguientes compromisos, generaron dudas respecto a los planes que Fossati tiene para él.

Precisamente sobre este tema, el entrenador de la ‘Blanquirroja’ confirmó que, si bien previo al torneo no estuvo al 100 %, Reyna no padeció apuros físicos en territorio estadounidense. Por el lado de Grimaldo, expuso que el poco tiempo que jugó fue porque tuvo que elegir entre él y otros jugadores para alternarlo. “Bryan estuvo hasta el último momento en duda, convocamos a Matías Succar porque ya se había caído Alex Valera y porque no sabíamos que Bryan iba a poder estar entre los delanteros, pero durante la Copa América no tuvo ningún tema físico. Y lo de Joao tampoco, no fue por un tema físico, fue porque lo alterné con otros jugadores”. Aunque puede ser válida la apreciación de Jorge Fossati, pues finalmente él es el técnico y es quien toma las decisiones desde el banquillo, parece curioso que un jugador como Christian Cueva, sin actividad futbolística desde octubre del 2023, haya tenido más consideración que el de Sporting Cristal, a quien previamente había probado como interior por izquierda y le había respondido cambiando la dinámica de su equipo.

Joao Grimaldo debutó con la Selección Peruana en septiembre del 2023. (Foto: Getty Images)





