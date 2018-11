Christofer Gonzales: "Quiero reflejar en los amistosos con la Selección Peruana lo que hago en el torneo"

Su último recuerdo con la Selección Peruana , definitivamente, no es el mejor: 18 de noviembre de 2015, Brasil 3-0 Perú. Christofer Gonzales ingresó a los 70’ por Carlos Lobatón. Pero, junto al combinado nacional, poco pudo hacer para darle vuelta al 2-0 de ventaja de los ‘brazucas’.

Ya pasaron tres años, la bicolor disputó, contra todo pronóstico, un Mundial y ‘Canchita’ solo pudo alentar desde afuera, como un hincha más. Ahora, luego de ser considerado nuevamente por Ricardo Gareca, espera no moverse más de la Videna.

“Vamos paso a paso. Dios mediante, espero que sea así (quedarse en la Selección Peruana). Quiero seguir reflejando lo que hago en el torneo en estos amistosos que vienen”, dijo Gonzales.

¿Cuál es la clave para este nuevo llamado? Según explica Christofer Gonzales, la regularidad que consiguió en Melgar, donde la ‘mueve’ en diversos puestos de la volante.

“Sin duda que jugar en esta linda ciudad ha sido mi vitrina. Estoy muy mentalizado en hacer bien mi trabajo, en la posición que me requieran. Por fuera, por dentro. Donde me necesiten o me den la oportunidad, daré todo mi esfuerzo”, agregó el medio ofensivo. Su retorno es justo. Y solo de él depende que se mantenga en la Selección Peruana.

