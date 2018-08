Claudio Pizarro: "No creo que vuelva a la Selección Peruana"

Claudio Pizarro afirmó que no cree que pueda volver a vestir la camiseta de la Selección Peruana. Lo hizo a través de preguntas que le hicieron los hinchas en la cuenta oficial de Twitter del Werder Bremen. El delantero dijo que lo más duro que le tocó vivir fue no ir al Mundial Rusia 2018.

"Jugué en la Sub 17, Sub 20, Sub 23 y la Selección mayor por más de 20 años, siendo ejemplo y enseñándole a los jóvenes lo que es profesionalismo para alcanzar los objetivos", dijo el delantero del Werder Bremen.

Cuando un hincha le preguntó si jugaría el amistosos ante Alemania con la Selección Peruana, su respuesta siguió de esta manera: "El no ir al Mundial fue lo más difícil que me ha tocado vivir. No creo que vuelva a la Selección".

El delantero del Werder Bremen y excapitán de la Selección Peruana también habló de la actuación de la bicolor en el Mundial Rusia 2018. "Creo que se pudo llegar mas lejos, el primer partido era clave y se cometieron errores en tomar decisiones importantes", respondió a un seguidor.



Claudio Pizarro dijo que terminar su carrera en Europa vistiendo las sedas del Werder Bremen es algo muy especial. Quiero mucho a este equipo ya que siempre me brindo mucho cariño y respeto", dijo.



Claudio Pizarro dejó un mensaje final para todos sus seguidores:

