Claudio Pizarro: "El DT a veces me deja hacer un entrenamiento menos porque a esta edad la regeneración es más lenta"

Hace exactamente una semana, Claudio Pizarro aseguró, en conferencia de prensa, que su carrera como futbolista estaba a punto de llegar a su final en Werder Bremen. "Me siento bastante bien, pero ya es suficiente", comentó el exseleccionado peruano en ese momento.

El día de ayer, el 'Bombardero' brindó una entrevista donde aseguró que se lleva bien con Florian Kohfeldt, entrenador de Werder Bremen , incluso afirmó que a veces el DT deja que entrene menos tiempo.

"Tenemos una buena relación. A veces me dejan hacer un entrenamiento menos o cosas así porque una de las cosas que se siente a esta edad es que la regeneración es más lenta", comentó Claudio Pizarro en FOX Sports.

"No le doy consejos, él tiene una idea muy clara de lo que quiere y la mayoría de jugadores sabemos lo que quiere de nosotros en la cancha. Pero si conversamos mucho de fútbol, con la experiencia que tengo podemos hablar y compenetrar", continuó.

En la misma entrevista, el goleador de Werder Bremen habló sobre su futuro. El delantero aseguró que aún no tiene claro lo que hará y para aclarar su mente se tomará seis meses, después de terminar su contrato en el club alemán.

"No sé qué voy a hacer el próximo año. Por ahora quiero tener todas las energías para terminar bien el año y posteriormente me tomaré seis meses para analizar lo que haré", sostuvo.

"Si duda voy a estar relacionado al fútbol, todavía no sé de qué manera, pero lo veré. Creo que oportunidades no me van a faltar, ya tengo algunos temas por ahí", finalizó.

Raúl Ruidíaz celebra su cumpleaños y clubes felicitan al delantero peruano. (Video: América TV)

►¿Quiere ser director técnico? La increíble historia de Rafael Guarderas y Daniel Ahmed [VIDEO]



►Germán Leguia: "La idea de la nueva administración es salir de las deudas de una vez por todas"

►Podría cambiar de equipo: ¿Qué es de la vida de Sergio Peña?

►Mario Salas, de ser campeón con Sporting Cristal a incursionar en la literatura