Cuando las piernas contradicen a la fuerza mental, el verbo se convierte en una herramienta para desatar anhelos. Y Claudio Pizarro recurrió a ello, para hacer extensivo (nuevamente) su deseo de regresar a la Selección Peruana para disputar el Mundial Rusia 2018. Eso sí, el ‘14’ es consciente que, primero, deberá regresar a ser ‘El Bombardero’.

“Mi sueño siempre fue jugar un Mundial con mi Selección. Siempre lo he dicho: mientras el cuerpo me dé, seguiré jugando al fútbol. Ahora me siento bien. Hice una buena mini pretemporada. Estoy un poco cansado, con las piernas cansadas, pero es parte del trabajo”, dijo Pizarro a ESPN.

En ese sentido, el excapitán de la ‘bicolor’ calificó de “importante” el hecho de que el equipo de Ricardo Gareca “llegue en un 120 por ciento al Mundial”, porque ello “va a marcar una diferencia grande” en una competencia dura.

“Había muchos jugadores con falta de confianza. El trabajo de Gareca es muy bueno”, agregó el exgoleador de Bayern Múnich.

Por el momento, Pizarro entrena con el Colonia de Alemania, club en el que el peruano no sabe lo que es marcar. ‘Piza’ está ansioso

