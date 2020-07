Conmebol anunció que a partir de octubre iniciarán las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Sin embargo, ello estaría sujeto a cómo evolucione la pandemia en la región, pues Brasil y Perú siguen siendo los países más golpeados por el nuevo coronavirus. Ello llevaría a evaluar nuevas alternativas, incluyendo el traslado de los partidos a otro continente.

De acuerdo al portal Ovación de Uruguay, en Conmebol estarían viendo la posibilidad de trasladar los encuentros de las Eliminatorias a Europa, no solo por la seguridad de los jugadores, sino para poder contar con aquellos que militan en clubes de esta parte del mundo, ya que así se eliminaría “el temor de los clubes europeos de ceder a los jugadores”.

Si bien es cierto, no hay versión oficial del tema, el rumor de que se dé este escenario toma más fuerza “porque hay gestiones importantes que se están realizando y porque también hay señales claras de una realidad en el continente que no puede soslayarse”.

“La única manera de hacerlo es tomando una decisión fuerte para evitar que se produzcan inconvenientes con los clubes europeos por la cesión de los futbolistas”, cita el portal uruguayo. Además, se estaría tomando en cuenta los tiempos requeridos para los traslados y los periodos de aislamiento que deberán cumplir aquellos convocados que deban viajar.

En una entrevista pasada, el gerente de selecciones, Antonio García Pye, mencionó que una de las alternativas que se manejaba en Conmebol era la de disputar tres fechas por mes, debido al corto tiempo que quedaba para que se dé el Mundial de Qatar. Aunque la idea posteriormente fue descartada, si se llegan a trasladar las Eliminatorias Sudamericanas a Europa, sí se podría cumplir con ese cronograma.

El única selección que no se vería beneficiada con esta posibilidad es la de Bolivia, pues gran parte de su elenco milita en su propio país o en algunos clubes de la región sudamericana. Incluso, no podrán contar con la ventaja de la altura, ya que sus duelos de local ya no serían en la ciudad de La Paz (3,200 m.s.n.m.).

De momento, queda esperar cuál será la decisión final para estos encuentros. Lo más seguro es que para setiembre se defina con más claridad, “cuando también se tenga mayor certeza de que el puntapié inicial (en Sudamérica) tampoco podrá darse en octubre. Es que ya flota por encima de la sede de la FIFA en Zúrich la versión de que será en noviembre”, cierra Ovación.

