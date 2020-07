Antonio García Pye siempre es el primer peruano que pisa una cancha antes de que lo haga cualquier dirigido por Ricardo Gareca. Se encarga de eso y también de coordinar los hoteles de concentración, las canchas de entrenamiento y cuadrar -sin importar si es o no de madrugada en Perú- los vuelos para que los jugadores del exterior lleguen en un horario adecuado y encaje en la planificación de la Selección Peruana. Si eso es una tarea compleja en un día normal, en esta coyuntura parece imposible. Por ello, el gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya viene trabajando de cara al inicio de las Eliminatorias en octubre. Aquí su palabra.

Después de que Conmebol confirme el inicio de las Eliminatorias para octubre, ¿cómo va el tema de toda la planificación?

Como tú sabes, es una confirmación entre comillas con todo lo que sucede (pandemia). Igual hay que ser optimistas y ya estamos trabajando en eso. Bueno, desde que empezamos con la primera fecha nos da tranquilidad porque ya estaba bastante avanzado (ante Paraguay en Asunción). Simplemente toca hacer ajustes con el hotel, cambiar de dobles a simples (habitaciones), pero luego ya avanzando en lo que es planificación, vuelos y esperando sobre todo lo que es vuelos internacionales. Obviamente apurar la convocatoria y ahí tenemos conflicto de intereses: queremos tener los nombres para empezar a organizarnos, pero al profesor (Ricardo Gareca) hay que darle tiempo también.

¿Qué es lo más complicado de estos cambios que se dan constantemente?

Para mí lo más complicado serán los vuelos del exterior, no sabemos todavía si los aeropuertos van a estar abiertos, qué tipos de vuelos habrá, los horarios, ni siquiera sabremos el nombre de los convocados.

¿Había amistosos programados durante estos meses?

No, teníamos algunas propuestas en carpeta y ahora nos toca replantear todo. Por ejemplo, saber primero dónde jugaríamos, no sabemos si se va a jugar acá o no, o si es afuera. Aún es muy pronto y estamos empezando a conversar con gente de otros países y con algunos empresarios para ver si se puede calzar algo.

¿Se va a priorizar de que sea en Sudamérica?

Los que llama Conmebol países blancos, que son los menos contaminados, serían prioridad y la fecha FIFA de setiembre se va a usar para amistosos o, en el peor de los casos, para trabajar en Lima sin necesidad de hacer partido.

¿El estadio Nacional está confirmado como la casa de la selección para las Eliminatorias?

Sí, eso estaba previsto.

¿Qué opina acerca del reinicio de la Liga 1?

Necesitamos adaptarnos a la circunstancia. No es lo ideal, lo ideal era seguir como estaba pero hay que adaptarse y priorizar siempre el tema de salud. Sé de los esfuerzos que están haciendo los clubes y la Federación para sacarlo adelante. Lamentablemente la situación del país no es lo mejor pero considerando cómo está, somos uno de los más avanzados.

Desde que apareció todo el tema de la pandemia, ¿cómo se dio la organización de trabajo con el profesor Ricardo Gareca?

Se ha estado haciendo un seguimiento a los jugadores para que hagan trabajados dentro de sus domicilios y en función de lo que puedan hacer, porque hay domicilios que tienen facilidades más que otras por el tamaño, por el volumen, por el equipo que pueda tener cada jugador. Y creo que comparativamente a otros seleccionados, estamos en las mismas condiciones.

Christian Cueva viene entrando en la Videna y tendría una oferta de Estudiantes de la Plata y Turquía. (Foto: Prensa FPF)

¿Por ahora Christian Cueva es el único futbolista que llegó a entrenar a la Videna?

Sí, lo que ocurre con él fue una cosa sui géneris porque terminó su tema contractual con su equipo (Pachuca) y se aprovechó para trabajar con él y que no pierda la forma. Esperemos que los demás estén trabajando con sus clubes.

¿Fue un pedido de él (Cueva) o del comando técnico?

Fue mutuo, una vez que supimos que estaba acá, él estaba en contacto permanente con los profesores y en función de la realidad de cada uno se evalúa un plan de trabajo y algunas recomendaciones de acuerdo a cada caso.

¿Qué opinas de la chance de que Renato Tapia pueda llegar al fútbol español (Celta de Vigo es la alternativa)?

Más allá a dónde vaya, lo principal es que tenga minutos de juego. Eso es fundamental en un jugador de fútbol. Estar sentado tampoco le conviene; con la calidad que tiene Renato es fundamental que esté en actividad.

Con respecto a la liga argentina que no aún tiene fecha de reinicio, ¿como cree que afectará bastante a los que tiene participación en las Eliminatorias (sobre todo los casos de Carlos Zambrano y Luis Abram)?

Es una preocupación real, sabemos que ellos son profesionales que están tratando de mantenerse físicamente bien y esperamos que haya tiempo para trabajar, aprovechar la fecha justamente de setiembre. Esperemos que los vuelos ya estén para trabajar con ellos.

¿Para la primera fecha en Asunción tendremos a todo el grupo unido o se va a preferir que por un tema de protocolo viajen directamente?

Yo creo que lo más probable es que vengan, para viajar en un chárter con todas las medidas del caso, los vuelos comerciales siempre son de algún riesgo pero se evaluará en su momento. Incluso antes de la pandemia no había muchos vuelos directos para Asunción, pasan por Sao Paulo o Buenos Aires, así que en la medida de lo posible van a trabajar en la víspera a Asunción.

¿Hay contacto con los clubes de los seleccionados para saber cómo se está dando el tema de los protocolos?

Sí, absolutamente con todos. El comando técnico no solo tiene contacto con los jugadores, sino con los preparadores físicos y técnicos. Así que esa labor es la que se estaba haciendo durante todo este periodo.

Para el mes de marzo (fecha en que se iba a iniciar el torneo) ya se tenía la lista: ¿cree que variarán algunos nombres?

Había una lista más amplia, como solemos hacer de unos 40 jugadores, de los cuales 23 son los que pueden inscribirse en cada partido. Justamente la evaluación que estuvo haciendo en estos meses el profesor y la que vaya a ser en los próximos días es la que finalmente determinará.

Pero la evaluación está sujeta bajo esos 40 jugadores…

No lo sé, puede haber más, todo eso corresponde al comando técnico.

Van a volver a Asunción, donde Perú ganó las Eliminatorias pasadas (4-1): ¿se procurará concentrar en el mismo hotel por un tema de cábala?

Más que cábala, es un tema de comodidades, de la experiencia que tiene el hotel de trabajar con equipos de fútbol, la cercanía a la cancha de entrenamientos y esos básicamente son los parámetros que se usa para elegirlo.

En cuanto al tema logístico y de planificación respecto al anterior proceso eliminatorio, ¿se cambió en algo tomando en cuenta que hoy la blanquirroja tiene otra exposición?

Siempre ayuda el prestigio, la posición en el ránking FIFA, pero también hay muchas otras variables y ahora mucho más que antes. Hay una serie de situaciones por el caso de la pandemia, el interés siempre existe. Hay una serie de factores que hay que evaluar.

Así como la Liga 1, ¿como selección ya tienen un protocolo?

Sí, la Conmebol ya tiene un protocolo para viajes y así que hay que seguir el mismo al pie de la letra.

