Nolberto Solano brindó una entrevista a RPP tras haber sido ‘ampayado’ por un programa de espectáculos durante una reunión nocturna en medio del aislamiento social obligatorio que se vive en nuestro país a causa del coronavirus. El exfutbolsita de Boca Juniors aseguró que no se trató de una fiesta sino de un almuerzo en la casa de una vecina suya.

“Era un almuerzo, No quiero justificarme, pero una vecina me invitó a almorzar, no hubo más de cinco o seis personas, eso lo pueden corroborar, una fiesta es diferente”, sostuvo Solano, quien fue detenido por la Policía Nacional del Perú junto a Pablo Zegarra.

“Hay tantas situaciones y la medida del Estado está tomada, los expertos indican no salir y hay que hacer caso. Pido disculpas, todos los que me conocen saben cómo soy, quiero decirle al pueblo que hay que continuar y estar preparado para todo”, finalizó el asistente técnico de Ricardo Gareca en la Selección Peruana.

Dio la vuelta al mundo

La noticia causó gran incomodidad en la mayoría de peruanos que acatan con responsabilidad las normas establecidas por el presidente Martín Vizcarra, sin embargo, Nolberto Solano también fue portada en diarios extranjeros como Infobae de Argentina o Mirror de Inglaterra.

Mientras tanto, el coronavirus sigue cobrando vidas en nuestro país. El Ministerio de Salud, a través de un comunicado en redes sociales, informó esta mañana el fallecimiento de dos nuevos pacientes infectados de tal forma que la cifra total aumentó a 11.

VIDEO RECOMENDADO

Christofer Gonzales se unió a la fiebre del Tik Tok con su esposa. (Instagram)