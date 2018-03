Cristian Benavente: "Esta es mi última oportunidad para ir a Rusia"

El tiempo corre en su contra, pero se siente con la confianza necesaria para lograrlo. Cristian Benavente quiere meterse a toda costa la lista final de la Selección Peruana para el Mundial Rusia 2018. Sin embargo, solo tendrá una última chance este martes ante Islandia.

"No sé si vaya a arrancar, hay que esperar. Cada partido es una prueba, hace un año y medio que no venía y obviamente para mí es importante porque no hay más partidos para demostrar que puedo estar allí. Esta es mi última oportunidad para ir a Rusia", dijo.

Cristian Benavente explicó que a pesar de sentirse bien con su ingreso ante Croacia, los planes cambiaron con la expulsión de Yoshimar Yotun.



"Entré 25 minutos. Después hubo que echarse atrás porque estábamos con 10, pero me sentí bien al jugar de nuevo en la Selección Peruana. Gareca me pide que juegue como lo hago en mi club, detrás del punta. Cuando me eché al costado tenía que ayudar en defensa, y salir cuando teníamos la oportunidad de hacerlo", comentó.

"No me cuesta entrar al grupo. Conozco a los chicos desde hace tiempo. De eso no me preocupo. Yo tengo que jugar como lo sé. Vengo haciendo un año bueno, con continuidad y goles. Me gustaría seguir estando", finalizó Cristian Benavente.

