Cristian Benavente: "Quiero pensar que estaré en Rusia 2018"

Si va al Mundial será como un premio a su perseverancia. Hasta el final, como debe de ser, así lucha Cristian Benavente por ganarse un lugar en la lista de la Selección Peruana. El 'chaval' sabe que está 'yuca', pero igual no baja los brazos.

El jugador del Royal Charleroi de Bélgica volvió a hablar de sus posibilidades de ir al Mundial, pero esta vez lo hizo con el diario español As.com.

"Quiero pensar que es posible estar en Rusia, luego ya se verá. Voy a intentarlo hasta que salga la lista", comentó el ex Real Madrid Castilla.

"En mi mente el grupo está muy hecho, así que no sería una decepción. No es que haya ido siempre y ahora no, que sería diferente. Estar en la lista sería una motivación muy grande para intentar seguir yendo a las siguientes convocatorias. Quiero estar en la Copa América, partidos clasificatorios para el siguiente Mundial", agregó.

El volante también se refirió al tenso momento que atraviesa Paolo Guerrero. "Espero por el bien de la selección que pueda jugar el Mundial. Le conozco personalmente y es muy buena gente. Ojalá podamos ser compañeros en Rusia", culminó.

