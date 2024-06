El presente de Christian Cueva es uno de los temas comentados en las últimas semanas y -sumado a su posible inclusión en la lista oficial de la Copa América 2024 con la Selección Peruana- es una realidad que no ha tenido competencia a nivel de clubes desde el año 2023. El panorama ha despertado la opinión de ex compañeros de ‘Aladino’, quien también tuvo buenos momentos a nivel internacional. Diego Lugano compartió equipo con el peruano en Sao Paulo y elogió su talento, pero criticó que no haya tomado las mejores decisiones en el último tiempo, a la espera de volver a verlo con un mejor rendimiento.

“Christian sigue siendo un jugador importante para Perú y debe recuperar su nivel, todavía es un talento. Yo estuve con él de compañero, obviamente lo conozco muy bien”, contó en entrevista con TV Perú el ex capitán de la Selección de Uruguay y uno de los defensas más destacados de la escuadra charrúa.

A pesar de resaltar su talento, el exjugador enfatizó sus malas decisiones: “Tuvo seis meses espectaculares, después no lo supo aprovechar, no lo supo confirmar, creo que cosas de inmadurez, personal y hasta deportiva. Yo creo que él se debe arrepentir mucho de eso”.

Christian Cueva jugó en Sao Paulo desde 2016 hasta 2018. (Foto: AFP)

Christian Cueva jugó en el equipo brasileño en el 2016, donde llegó procedente de Toluca de México por un valor de ocho millones de dólares. Aquí tuvo la oportunidad de compartir vestuario con Lugano. En 78 partidos disputado, el mediocampista de la Blanquirroja marcó un total de 18 goles. Asimismo, su partida se dio en el 2018 cuando fichó por Krasnodar de Rusia.

“En su momento yo hablé con él. Hay gente que se conforma con algo, hay gente conformista. Tal vez al ‘Cholo’ le faltó esa ambición, de decir que llego acá, acá me planto y voy a hacer historia”. Aseguró, además, que “tomó la decisión equivocada de irse de un club que lo había arropado muy bien, tomó una decisión estratégica muy mala”.

Por lo pronto, Cueva forma parte de la delegación peruana en Estados Unidor. Tras El Salvador, se definirá si será incluido en la lista de 26 para la Copa América. Christian no juega un partido oficial desde el 21 de octubre de 2023, con la camiseta de Alianza Lima.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre Christian Cueva?

El DT de la Selección Peruana ha manifestado que existe la posibilidad de una convocatoria de Christian Cueva para la Copa América, a pesar que no sume minutos ante El Salvador. En conferencia de prensa detalló cómo se viene dando el día a día con ‘Aladino’.

“Es el día a día, no me escapo de las preguntas y por eso les doy tantos detalles. Lo único que les puedo decir es que la decisión que vayamos a tomar va a ser aquella que nosotros pensemos que es lo mejor para la selección”, apuntó el estratega uruguayo.

Jorge Fossati confía en recuperar la mejor versión de Christian Cueva. (Foto: Selección Peruana)

Lo que se le viene a Perú

La Selección Peruana viajó a Estados Unidos para medirse con El Salvador, en su segundo amistoso. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 14 de junio a las 6:30 p.m. (hora de Perú) en el Subaru Park, donde Jorge Fossati dirigirá su cuarto amistoso desde que tomó el mando. Como se recuerda, el primero fue contra Nicaragua, luego República Dominicana y el último contra Paraguay.

Tras estos duelos, que sirvieron como termómetro previo a su participación en la Copa América, la blanquirroja se enfoca de lleno en este certamen. En su primer partido se enfrentará a Chile, ahora dirigida por Ricardo Gareca. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 21 de este mes a las 7:00 de la noche (hora de Perú) en el AT&T Stadium, donde Perú buscará sus primeros tres puntos en el Grupo A.





