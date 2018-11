La selección de Perú celebrará este jueves (8:30 pm. EN VIVO ONLINE ver EN DIRECTO ) el primer aniversario de su histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018 con un partido amistoso frente a su par de Ecuador, un invitado que llega con el ánimo de amargar la fiesta a los peruanos y afinar su equipo para la próxima Copa América.

Frente a la Tricolor, los peruanos recordarán el memorable triunfo obtenido por 2-0 sobre Nueva Zelanda el 15 de noviembre del pasado año en el mismo escenario del Estadio Nacional de Lima donde volverá a jugar tras casi medio año sin pisar su césped.

"Para mí es el día más feliz de mi vida", recordó el defensa Anderson Santamaría sobre la noche en que Perú alcanzó el mayor éxito deportivo del último cuarto de siglo.

El partido también será un homenaje a la afición nacional, elegida como la mejor del mundo en 2018 en la última gala de los premios The Best de la FIFA, por el apoyo brindado al equipo durante la Copa del Mundo.

Sin embargo, la fiesta estará marcada por la nota trágica de la muerte de siete jugadores juveniles el pasado domingo en un accidente de tráfico ocurrido en la selva del país.

Canales de transmisión en Ecuador:



Univisa, GolTV Latinoamérica, DirecTV Play Deportes, DirecTV Sport Ecuador, Canal del Fútbol.



Radios: Ambato, Hunacavelica, La Red.



Canales de transmisión en Perú:



Movistar Deportes, DirecTV Play deportes, GolTV Latinoamérica, Latina.

Los menores serán recordados en los prolegómenos del partido, el primero que juega Perú en territorio nacional desde el 29 de mayo, cuando ganó por 2-0 a Escocia, y desde entonces ha jugado siete encuentros en Rusia, Holanda, Alemania y Estados Unidos.



En el Mundial perdió contra Dinamarca (1-0) y Francia (1-0) y ganó ante Australia (2-0), frente a Holanda y Alemania perdió sendos encuentros por 2-1, y en territorio estadounidense goleó 3-0 a Chile y empató 1-1 con Estados Unidos.



Para medirse con Ecuador, el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, volverá a tener como referente en el ataque a Jefferson Farfán, escoltado por el mediapunta Cristian Benavente, quien recibirá una oportunidad como alternativa a Christian Cueva, la principal ausencia en la convocatoria de Perú para enfrentar a Ecuador y cinco días más tarde a Costa Rica.



Otro cambio notable puede ser la aparición de Luis Abram en la zaga peruana en detrimento de Santamaría, quien apenas ha jugado últimamente en el Puebla mexicano.



Por su parte, la selección ecuatoriana volverá a enfrentar a un rival sudamericano tras no haberlo hecho durante un año completo, desde que terminaron las eliminatorias para la Copa del Mundo.



Con el colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez en su banquillo, la Tricolor ganó 2-0 ante Jamaica y Guatemala, perdió 4-3 frente a Catar y empató sin goles ante Omán.



Frente a Perú, Ecuador aprovechará para acumular rodaje y seguir probando jugadores que le permitan al técnico definir a un equipo de cara a la Copa América de Brasil 2019.



"En este momento no estamos para pelear de fútbol a fútbol con Perú. Estamos para aprender dentro de las dificultades que tendremos en los partidos. Tenemos buenos jugadores y en estos partidos iremos reconociendo a los nuevos jugadores parar armar el equipo para la Copa América", explicó 'Bolillo' Gómez.



Ecuador está concentrado desde el lunes en Lima pero hasta hoy no pudo reunir a sus veinticuatro convocados, ya que Jefferson Montero abandonó la concentración este martes para asistir al funeral de su abuelo.



Tras visitar a la Blanquirroja, los ecuatorianos harán lo propio frente a Panamá el 20 de noviembre, un partido que supondrá el regreso del 'Bolillo' Gómez al país cuya selección llevó por primera vez a un Mundial. (Fuente: EFE)

- Alineaciones probables:



Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Luis Abram, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Édison Flores; Cristian Benavente y Jefferson Farfán.



Seleccionador: Ricardo Gareca.



Ecuador: Alexander Domínguez; Antonio Valencia, Arturo Mina, Juan Carlos Paredes, Christian Ramírez; Miller Bolaños, Carlos Gruezo, Renato Ibarra, Ayrton Preciado; Brayan Ángulo y Énner Valencia.



Seleccionador: Hernán 'Bolillo' Gómez.



Árbitro: por definir



Estadio: Nacional, de Lima.