El último lunes, Luis Advíncula recordó aquella definición por penales de la Selección Peruana ante Uruguay por cuartos de final de la Copa América 2019, y ahora fue el turno de Edison Flores, quien a diferencia del ‘Rayo’, aseguró que estuvo más nervioso el día de su matrimonio que cuando tuvo al portero ‘charrúa’ Muslera delante.

“Yo en la previa era tercero, porque Lucho (Advíncula) me dice tú vas tercero. Entonces yo me mentalicé en eso y en buscar mi palo (rematar cruzado) (...) pero cambié mi palo porque un día antes vi videos de Muslera y donde había tapado más era en ese palo y ahí fue”, le confesó Flores a Yoshimar Yotún en un directo por el Instagram de la Selección.

“Yo si moría en mi idea de patear a ese palo quizás lo fallaba. Fue difícil”, contó el jugador del DC United de la MLS.

Sin embargo, y pese a que Flores tuvo la responsabilidad de ejecutar el último disparo que finalmente llevó a Perú a las semifinales de la Copa América 2019, el futbolista afirmó que estuvo más nervioso en su matrimonio.

“La verdad, estuve más nervioso en mi matrimonio que en los penales ante Uruguay. No llegaba Ana y yo le decía a mi mamá: tengo ganas de llorar, no sé qué me pasa”, contó el ‘Orejas’ sobre el día de su boda.

La Selección Peruana se impuso 5-4 ante Uruguay, que falló su primer disparo en los pies de Luis Suárez, luego de que Pedro Gallese detuviera el remate. En semifinales, los de Gareca pasaron por encima a Chile y disputaron la final del certamen ante Brasil, que terminó imponiéndose 3 a 1.

MÁS NOTICIAS

VIDEO RECOMENDADO

Claudio Pizarro contó del día que vio a John Terry gastar una fortuna en un casino.