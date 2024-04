Este lunes 29 de abril, Jorge Fossati, entrenador de la Selección Peruana, realizó una conferencia de prensa donde se refirió a diferentes temas. En un momento, el DT uruguayo fue consultado por el estadio donde la ‘Bicolor’ jugará de local el próximo amistoso ante Paraguay, antes de afrontar la Copa América de Estados Unidos. El extécnico de Universitario resaltó que aún no conoce la información, ya que eso depende únicamente de la Federación Peruana de Fútbol. Eso sí, señaló que exige que el escenario deber reunir las mejores condiciones deportivas.

En los últimos amistosos ante Nicaragua y República Dominicana, un duelo se jugó en el Estadio Alejandro Villanueva y el otro en el Monumental. Hace poco la ‘Blanquirroja’ confirmó un amistoso ante la ‘Albirroja’ a inicios de junio en Lima, pero todavía no se sabe dónde se disputará. Al ser consultado sobre el recinto deportivo, el ‘charrúa’ señaló que esa decisión no le corresponde a él ni a su comando técnico.

“Hay decisiones que están por encima de nosotros, como por ejemplo dónde juega la selección. Sí es verdad que el presidente nos consulta todo lo que tenga que ver con lo deportivo, y no puedo decir otra cosa que siempre tuvo en cuenta nuestra opinión. Yo pido una buena cancha, buenos vestuarios y, en ese sentido, cualquiera de los tres escenarios posibles reúnen esas condiciones”, señaló Jorge.

“Después hay razones económicas que yo no manejo, que las maneja la Federación, el Directorio y en ese sentido me enteré que las condiciones económicas son doblemente mejores para la Federación en cuanto a los gastos jugar en Matute o el Monumental; sino tengo alguna contra en lo deportivo, no entiendo por qué oponerme a eso”, comentó el uruguayo.

Respecto a lo que serán los amistosos que se vienen ante Paraguay y El Salvador, los dos últimos previo a la Copa América, Fossati destacó que buscará reforzar el trabajo hecho en los últimos meses. “Estamos satisfechos, dando los primeros pasos para llevar adelante una idea. Y es lo que buscaremos contra Paraguay y El Salvador para reforzar el trabajo de nuestra idea con detalles. Daremos pasos firmes para llegar bien ante Chile”, concluyó.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Como parte de su preparación para la Copa América, la Selección Peruana medirá fuerzas con Paraguay el 7 de junio, en Lima. La intención de la escuadra incaica es que el duelo contra los albirrojos se juegue en el Estadio Monumental de Ate, siendo este el que marcará la despedida de la delegación nacional antes de partir a Estados Unidos.

Por otro lado, a través de las redes sociales del elenco blanquirrojo, se dio a conocer que El Salvador fue el elegido para ser el último amistoso previo a la cita continental. Dicho compromiso está pactado para el viernes 14 de junio a las 7:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Subaru Park de Filadelfia.

Es preciso señalar que, en este certamen continental, integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá –que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la Concacaf–. El debut será ante la ‘Roja’ de Ricardo Gareca, el 21 de junio en el AT&T Stadium, en Arlington (Texas).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO