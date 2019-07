Eduardo Vargas, el 'chico reality' que se convirtió en la pesadilla de Perú: siete goles en seis partidos [VIDEOS]

Hay jugadores como Lionel Messi... y hay otros como Eduardo Vargas. Pese a que el delantero chileno viene de firmar una buena temporada con los Tigres de México, tras ser campeón del Torneo Clausura y aportar con cinco goles, la constante durante su carrera a nivel de clubes ha sido otra: ni el Napoli, que en 2012 pagó 13.5 millones a la Universidad de Chile para ficharlo, ni el Valencia, ni el QPR, ni el Hoffenheim pudieron disfrutar de su mejor versión.

Sin embargo, más allá del nivel irregular exhibido en las cuatro mejores ligas del planeta, cada vez que Vargas se puso la camiseta de la Selección de Chile , se transformó en un goleador de raza. Lo dicen los números, porque en 87 partidos anotó 38 goles y ya es el segundo máximo artillero de la Roja después de Alexis Sánchez, quien tiene cinco más, pero en 128 duelos.



No es el más rápido, el más hábil o el más alto, pero jugando con la 'Roja', huele el gol con el olfato de los depredadores más temibles. Y aunque la selva es enorme y habitan especies varias, su presa favorita viste de blanco y tiene una franja roja en el pecho: la Selección Peruana , a la que le ha anotado más que a cualquier otro rival (7 tantos) y a la cual volverá a enfrentar este miércoles, por el pase a semifinales de la Copa América de Brasil.



Eduardo Vargas Eduardo Vargas fichó por Tigres de México en 2017. Cuando su DT quiere ser ofensivo, forma un trío de temer con Enner Valencia y André-Pierre Gignac (Foto: Agencias)

El reality que Eduardo Vargas no ganó



“No he pensado en nada más que el fútbol desde que vi un balón por primera vez. Un año, en Navidad, mis padres me regalaron un skate y no solo no me gustó sino que me pasé toda la noche llorando porque lo que quería era una pelota”, contó hace unos años el '9' chileno, quien surgió de un reality show.

Vargas intentó dar curso a su anhelo probándose en las series menores de Universidad Católica y Palestino; sin embargo, sus largos viajes desde su casa en Renca lo complicaban demasiado. Y por lo mismo, a los 16 años desplegó toda su habilidad en "Adidas Selection Team", un reality show de fútbol 7 transmitido por la cadena FOX Sports en la que 32 jóvenes futbolistas mostraban su historia en busca del sueño de convertirse en profesionales.

El mejor fue Nelson Saavedra –hoy en Deportes Melipilla de la Primera División B de Chile–, pero el nivel de Edu también asombró y eso despertó el interés de Cobreloa. Allá se topó con Alexis Sánchez, quien era la figura del equipo. Lo mejor de él ya se podía avizorar: mucha capacidad para driblear y acelerar –que con los años fue perdiendo– y lo que hasta ahora le queda: una excelente pegada de balón. A ello se le sumó, con los años, su olfato goleador, que Perú tantas veces ha sufrido.

La racha ante Perú comenzó en las Eliminatorias para el Mundial de Brasil, cuando marcó en el triunfo 4-2 de Chile



Gol de Eduardo Vargas en el triunfo de Chile por Eliminatorias Brasil 2014. (Fuente: Movistar Deportes / Foto: Difusión)

Luego sumó dos tantos en un amistoso en Valparaíso, en 2014



Doblete de Eduardo Vargas en el triunfo de Chile en amistoso. (Fuente: Movistar Deportes / Foto: Difusión)

Y un recordado doblete en la derrota más dolorosa de los últimos años: 2-1 en semifinales de la Copa América 2015



Doblete de Eduardo Vargas en el triunfo de Chile en Copa América. (Video: YouTube / Foto: Difusión)

La lista se cerró ese mismo año, con un nuevo doblete, esta vez en la visita a Lima por las Eliminatorias al Mundial de Rusia.



Gol de Eduardo Vargas en el triunfo de Chile por Eliminatorias Brasil 2018. (Fuente: Movistar Deportes / Foto: Difusión)

Sus goles ante selecciones sudamericanas



Como se ve aquí, Perú encabeza la infame lista. Y solo hay dos selecciones sudamericanas a las que Eduardo Vargas no le ha marcado goles: Argentina y Colombia.

Rival Goles Partidos Perú 7 6 Brasil 3 5 Ecuador 2 7 Uruguay 2 7 Venezuela 2 4 Bolivia 1 7 Paraguay 1 4 Argentina 0 6 Colombia 0 5

Vargas y Guerrero: palmo a palmo para hacer historia



Con su último doblete ante Japón, Eduardo Vargas llegó a las 12 anotaciones en la Copa América y está empatado con Paolo Guerrero , que le marcó a Venezuela en la fase de grupos. Son los dos goleadores activos del torneo, y este miércoles buscarán acercarse –porque alcanzarlos parece imposible, al menos en esta edición– a los 17 goles del brasileño Zizinho y del argentino Norberto 'Tucho' Méndez, goleadores históricos del certamen.

Vargas y Guerrero tienen una disputa palmo a palmo desde la Copa América de 2011, en la que el '9' peruano fue el máximo anotador con cinco goles.

En 2015, en Chile, fue un empate al frente de la tabla de artilleros con cuatro cada uno, pero Vargas resultó más determinante porque anotó un doblete en la semifinal, precisamente contra Perú. El segundo de ellos, el definitivo, tras un balón que el capitán peruano pierde en la mitad del campo.

Y en la Copa América Centenario de 2016, en la que la 'Roja' obtuvo el bicampeonato, Vargas fue el máximo goleador en solitario con 6 tantos, mientras que el 'Depredador' Guerrero solo marcó uno.

El factor Eduardo Vargas potencia a la Selección de Chile, que sueña con alzar su tercer título de Copa América consecutivo, de la mano de Medel, Alexis, Vidal y suya, quien gol tras gol, ya es de los mejores delanteros de toda la historia del fútbol chileno. Todo lo contrario, por ejemplo, a Lionel Messi, quien es mucho más hábil que él, goleador de su selección, pero no ha podido darle ningún título a su país. En su club, el Barcelona, es determinante como casi nadie, pero se 'apaga' con la 'albiceleste' –por muchos factores ajenos a él, ciertamente–. Caminos diferentes para pasar a la historia.

