Edwin Oviedo: "No pierdo la fe en que Ricardo Gareca regrese"

Edwin Oviedo segura estar dejando hasta el último aliento en lo que a su trabajo se refiere para conseguir que Ricardo Gareca extienda su vínculo con la Selección Peruana por 4 años más. Por ahora, el entrenador se declaró un estratega libre, pero el mandamás de la FPF no pierde la fe en que vuelva.

El también ex presidente de Juan Aurich aseguró en El Bocón que no pierde la fe en que Gareca acepte seguir con el equipo y también precisó que el factor económico no será un impedimento para cumplir el anhelo de todos los hinchas de la Selección Peruana .

"Lo mejor que nos puede pasar es que el profesor renueve; por eso, nuestra prioridad es que él continúe y Dios mediante poder confirmar la noticia. No pierdo la fe en que el ‘profe’ regrese", precisó.

"Nosotros podemos competir con otras selecciones. Si fuera por dinero, se iría a Arabia Saudí o Qatar, pero acá él trabaja con autonomía y con una dirigencia proactiva, que siempre atendió todos sus requerimientos", aumentó.

Ricardo Gareca pidió 30 días para meditar su decisión, al mismo tiempo que su abogado, Mario Cupelli, ya sostuvo una primera reunión con la FPF. Las cosas parecen ir encaminadas, sin embargo no se sabe nada concreto porque otras selecciones también habrían mostrado interés.