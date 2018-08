Edwin Oviedo: ¿se realizará el directorio de la FPF programado para el sábado en la Videna?

Edwin Oviedo , Presidente de la Federación Peruana de Fútbol, convocó a una sesión de Junta Directiva para el sábado 4 de agosto a las 10 de la mañana en las instalaciones de La Videna, en el distrito de San Luis.

¿Se realizará la reunión? Sucede que la Videna estará clausurada hasta el próximo martes y no hay ingreso para nadie a las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Edwin Oviedo: cinco integrantes del directorio de la FPF respaldaron su gestión



Agustín Lozano, vicepresidente de la FPF dijo que están a la espera de la comunicación de Edwin Oviedo para conocer si el Directorio se realizará en otro lugar o se postergará.

"Sabemos que la Videna está cerrada, yo estuve el jueves y no me dejaron entrar. Esperemos a ver lo que pasa más tarde. ¿Cómo es que se hizo la convocatoria si está prohibido ingresar a la Videna?", se preguntó el dirigente en RPP.

"Yo no tengo ningún problema que sea en cualquier lugar, esperemos a ver si más tarde nos comunican algo. Habrá que ver con qué nos sorprenden esta vez", añadió.

Como se sabe el directorio se convocó a pedido del otro vicepresidente de la FPF, Franklin Chuquizuta, debido a las acusaciones que pesan sobre el presidente de la FPF, Edwin Oviedo.

Agustín Lozano afirmó que el respaldo de cinco integrantes del directorio a Edwin Oviedo es un tema que ha sorprendido. "Ellos tendrán que dar sus explicaciones. Franklin Chuquizuta habló con ellos, quien tendría que tomarlo como traición es él", afirmó.

El directivo señaló que no tiene intención de convertirse en el sucesor de Edwin Oviedo. "Yo no estoy deseando la FPF, no estaría de acuerdo asumir en este momento, pero tengo mi posición en cuanto al presidente de la FPF pero la daré a conocer después", declaró.

