El Comité Consultivo de la Federación Peruana de Fútbol en pleno, presentó su carta de renuncia debido a la complicada situación de Edwin Oviedo. El titular de la FPF sigue involucrado en temas judiciales.



El Comité Consultivo, conformado por profesionales independientes, estaba conformado por Gianfranco Catagnola, Felipe Cantuarias, Alfredo Ferrero, Paolo Sacchi y Luis Alfonso Carrera.

Edwin Oviedo: por tercera vez ADFP le pide a presidente de la FPF que solicite licencia

En las últimas horas Edwin Oviedo se ha visto involucrado en un nuevo audio que habría provocado la renuncia en pleno del Comité Consultivo de la FPF.

El titular de la FPF declaró el lunes que no piensa renunciar al cargo. "Yo no voy a renunciar, porque no he hecho nada en indebido. Si se me encuentra algo indebido, renunciaré, sino no", dijo en diálogo con RPP.

"Por malos comentarios y por no aclarar eso en su momento estamos viviendo la coyuntura actual. Si encuentran algo delictivo, doy un paso al costado", añadió Edwin Oviedo.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Hinchas de la bicolor acompañaron a Advíncula en su primer entrenamiento con el Rayo Vallecano (André Pareja)

LEE TAMBIÉN